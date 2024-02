Fed: rialzo prezzi in borsa minaccia di inflazione

Nelle minute della riunione del 30-31 gennaio della Federal Reserve, pubblicate mercoledì pomeriggio, la Banca Centrale americana ha rivelato che le elevate valutazioni azionarie stanno diventando in qualche modo una preoccupazione per la politica monetaria, mentre i policymaker valutano la rapidità con cui tagliare i tassi di interesse.

Cambio di politica della Fed?

Il comunicato della Fed e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell del 31 gennaio hanno fatto crollare le possibilità di un taglio dei tassi a marzo; nella prima reazione e l’S&P 500 ha perso terreno ma poi è risalito, fino a toccare un nuovo massimo due giorni dopo.

Il messaggio di Powell – “Siamo onesti: questa è una buona economia” – non sembrava un motivo per essere meno ottimisti, anche se ciò significava che i tempi dei tagli dei tassi sarebbero slittati. Powell ha anche detto che la Fed vuole un mercato del lavoro forte e che una forte crescita del PIL non è un problema.

Tuttavia, i mercati hanno iniziato a scontare un paio di tagli dei tassi quest’anno. I prezzi delle azioni, e più in generale le condizioni finanziarie più allentate, sono ora nel radar della Fed come motivo per mantenere potenzialmente i tassi di interesse più alti di quanto sarebbe altrimenti necessario.

Inoltre, la Fed sta ripensando la sua visione su quale livello di tassi di interesse sia neutrale. Ciò implica che l’attuale tasso sui Fed Funds, compreso tra il 5,25% e il 5,5%, potrebbe non essere così restrittivo come sembra, quindi potrebbero essere necessari meno tagli dei tassi.

Verbali della Fed sulle condizioni finanziarie

“Diversi partecipanti hanno menzionato il rischio che le condizioni finanziarie siano o possano diventare meno restrittive del necessario, il che potrebbe aggiungere slancio indebito alla domanda aggregata e causare uno stallo nei progressi sull’inflazione”.

Ciò implica che un piccolo numero di policymaker della Fed considera già inappropriate le condizioni finanziarie, comprese le valutazioni azionarie. Questa è una novità. I verbali della Fed di dicembre indicavano che “molti partecipanti” erano consapevoli che se le condizioni finanziarie fossero state troppo allentate, sarebbe stato più difficile per la Fed raggiungere il suo obiettivo di inflazione.

Tuttavia, il linguaggio generale della Fed sui prezzi delle azioni non segnala un elevato livello di preoccupazione, a questo punto.

I verbali della Fed alludevano a “nuovi massimi” per l’indice S&P 500, guidati “principalmente dai forti guadagni delle società tecnologiche a grande capitalizzazione”.

“Le misure più ampie delle valutazioni azionarie erano più contenute”, si legge nei verbali. “Le azioni sembravano prezzate per una continua resilienza economica”. Ciò non è indicativo di una bolla emergente o di quella che Alan Greenspan chiamò “esuberanza finanziaria”.

Probabilità di taglio dei tassi da parte della Fed

Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed, i mercati scontavano una probabilità del 6,5% di un taglio dei tassi il 20 marzo, con una probabilità del 29% di un taglio entro la riunione del 1° maggio. Le probabilità di un taglio dei tassi della Fed entro la riunione del 12 giugno sono pari al 72%. I mercati scontano un tasso di fine anno del 4,50%, il che significa che Wall Street è indecisa se la Fed taglierà tre o quattro volte (con movimenti di un quarto di punto).

S&P500

Dopo i verbali della Fed, l’indice S&P 500 ha ritrovato la sua fermezza e si è ripreso, chiudendo in rialzo dello 0,1%. L’indice S&P 500 ha evitato quella che sarebbe stata una serie di tre perdite consecutive, cosa che non accadeva dallo scorso 4 gennaio.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni, che la scorsa settimana è aumentato di 11 punti base al 4,295% sulla base di due rapporti sull’inflazione, è salito al 4,32% mercoledì, vicino al livello più alto di quest’anno.