Gli afflussi includono 67 miliardi di dollari in ETF e 42 miliardi di dollari in fondi a reddito fisso, ha dichiarato venerdì in una nota la società con sede a New York.

Gli afflussi netti verso i fondi di investimento a lungo termine della società hanno mancato la stima media di 85 miliardi di dollari degli analisti intervistati da Bloomberg.

“Vediamo un potenziale di crescita significativo nelle infrastrutture, nella tecnologia, nel pensionamento e nelle soluzioni per l’intero portafoglio, con una forte pipeline che ha una delle migliori dimensioni che abbiamo mai visto”, ha affermato l’amministratore delegato Larry Fink nella dichiarazione.

I clienti hanno anche prelevato 19 miliardi di dollari dalle attività separate di gestione della liquidità e dai fondi del mercato monetario dell’azienda. Secondo i dati compilati da Bloomberg, gli investitori hanno versato 14 miliardi di dollari nell’ETF Bitcoin della società da quando è stato avviato a metà gennaio.

Le società di money management hanno avuto un inizio d’anno accidentato. L’indice S&P 500 è cresciuto di circa il 10% nel primo trimestre, ma l’inflazione continua ad essere alta, rendendo meno probabili tagli multipli dei tassi di interesse quest’anno.

Le aziende hanno esortato gli investitori a prendere in considerazione l’idea di abbandonare la liquidità, che rende circa il 5%, verso obbligazioni a lungo termine e altri investimenti.

In tutto il settore, quest’anno gli investitori continuano a versare soldi nei fondi di mercato monetario, che ora detengono 6,1 trilioni di dollari di asset, secondo i dati dell’Investment Company Institute dell’11 aprile.

L’utile netto rettificato di BlackRock è aumentato del 23% rispetto all’anno precedente a 1,5 miliardi di dollari, ovvero 9,81 dollari per azione, battendo la stima media di Wall Street di 9,34 dollari per azione. I ricavi sono aumentati dell’11% a 4,7 miliardi di dollari rispetto a un anno fa.

Fonte: dati aziendali BlackRock e Bloomberg