Musk cambia nome su X e diventa “Kekius Maximus”: ecco perché

Il riferimento a L’Anti-Defamation League ha definito il personaggio un simbolo di odio e lo ha descritto come il “meme preferito dell’alt-right”. Musk e molti altri utilizzatori dei social hanno sempre respinto tali affermazioni, ma nei giorni scorsi l’uomo più ricco del mondo ha dato su X il suo controverso endorsement all’ultradestra dell’AfD in Germania, attaccando sia il presidente Frank-Walter Steinmeier (“un tiranno”) che il cancelliere dimissionario Olaf Scholz (“uno stupido” e “un idiota incompetente”), che nel discorso di Capodanno gli ha risposto per le rime: “Non è chi grida più forte a decidere il futuro della Germania, ma la maggioranza delle persone oneste e ragionevoli”.

Il riferimento ai videogiochi e alle criptovalute