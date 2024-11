USA, fallimenti aziende al record degli ultimi 14 anni

I fallimenti aziendali negli Stati Uniti nel 2024 hanno ufficialmente superato i livelli del periodo pandemico del 2020.

Ben 570 grandi aziende statunitensi hanno dichiarato bancarotta nell’ultimo anno, il numero più alto degli ultimi 14 anni.

Solo negli ultimi 3 mesi sono stati depositati ben 182 fallimenti aziendali.

I fallimenti negli Stati Uniti nel 2024 potrebbero raggiungere il livello più alto da oltre un decennio a questa parte, dopo che nel mese di ottobre hanno continuato a registrare un ritmo mensile elevato, secondo gli ultimi dati di S&P Global Market Intelligence.

A ottobre sono state presentate 60 istanze di fallimento da parte di società pubbliche e private. Questo dato segue un numero simile nei due mesi precedenti, con 59 a settembre e 63 ad agosto. Dall’inizio del 2020, ci sono stati solo otto mesi in cui sono stati depositati più di 60 richieste di fallimento.

I numeri di ottobre portano il totale del 2024 a 570 fallimenti per i primi 10 mesi dell’anno, rispetto ai 552 dello scorso anno e ai 562 del 2020 per lo stesso periodo. Se il ritmo di ottobre continuerà nei prossimi due mesi, i fallimenti del 2024 supereranno i 638 dell’intero 2020, l’anno dei lockdown per la pandemia di Covid, stabilendo un nuovo massimo di 14 anni.

Molte aziende continuano a lottare con gli alti tassi di interesse, comprese quelle che non sono state in grado di ristrutturare con successo o di far fronte agli obblighi di grandi carichi di debito emessi nel 2020 e 2021 a tassi molto più bassi. Anche le aziende del settore dei beni di consumo discrezionali, che hanno rappresentato le tre aree dove con il maggior numero di bancarotte di ottobre, devono affrontare sfide continue per accaparrarsi i consumatori che stanno limando i loro bilanci a causa dell’inflazione.

Suddivisione per settore

Per quanto riguarda i settori, i 60 annunci di fallimento di ottobre sono stati guidati da 11 depositi nel settore sanitario. Nei primi 10 mesi dell’anno le società del settore sanitario hanno presentato 59 istanze.

Fonte: S&P Global