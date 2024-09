di Luca Ciarrocca

L’economia globale, Occidente in testa, non sta attraversando un periodo positivo, malgrado la narrativa ottimistica di media compiacenti. È un obbligo intellettuale leggere tra le righe e riconsiderare fonti seminascoste, per Hegel era la “preghiera del mattino dell’uomo moderno”, oggi è altro ma il principio è lo stesso. Si scopre così che un fantasma aleggia sulle economie occidentali: la recessione. È a proprio rischio e pericolo, non metterla in conto.

