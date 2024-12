L’economia USA “rischia un pesante crollo”, con Trump

Donald Trump rischia di far precipitare gli Stati Uniti in una fase di recessione, se porterà avanti le promesse fatte in campagna elettorale, ha avvertito un importante economista.

Paul Mortimer-Lee del National Institute of Economic and Social Research (NIESR) ha affermato che la combinazione “sconsiderata, affrettata e dannosa” di tariffe, espulsione di massa degli immigrati clandestini, tagli alle tasse ed efficienza della spesa “rischia di far precipitare l’economia statunitense in recessione”.

Mortimer-Lee ha affermato che: “Nello scenario peggiore, in cui le espulsioni di immigrati sono massicce, gli aumenti delle tariffe colpiscono subito e le ritorsioni sono rapide ed efficaci, il PIL potrebbe contrarsi di due o tre punti percentuali”.

Un risultato del genere segnerebbe un crollo enorme rispetto alla forte crescita registrata dagli Stati Uniti quest’anno. Il NIESR stima che l’economia americana si espanderà del 2,8% nel 2024.

Rappresenterebbe inoltre una sfida significativa per Trump, che ha condotto gran parte della sua campagna elettorale con la promessa di rilanciare l’economia e affrontare la crisi del costo della vita, che molti cittadini imputano al Presidente Joe Biden.

Una recessione nella più grande economia del mondo invierebbe onde d’urto in tutto il mondo, con Cina, Messico, Canada e Germania che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa dei loro profondi legami economici con gli Stati Uniti.

Trump si è presentato in campagna elettorale con la promessa di imporre forti dazi sulle importazioni, tra cui fino al 60 percento sulla Cina, per stringere le frontiere degli Stati Uniti e ridurre le tasse, tagliando al contempo la spesa pubblica. Dopo la sua vittoria elettorale, il mese scorso, ha intensificato la sua retorica sulle tariffe e ha nominato Elon Musk al Dipartimento per l’efficienza del governo, appena creato. Il miliardario ha dichiarato che spera di tagliare 2.000 miliardi di dollari di spesa.

Mortimer-Lee ha affermato che le politiche sull’immigrazione di Trump sarebbero le più dannose, dato l’importante ruolo che questo gruppo svolge nell’economia statunitense.

Ha dichiarato: “Espellere cinque milioni di lavoratori potrebbe ridurre il PIL di quasi il 2,5%. Poiché le espulsioni continuerebbero per anni, la riduzione del tasso di crescita del PIL sarebbe persistente, non uno shock una tantum come le tariffe”.

La carenza di manodopera, in particolare nei settori ad alta intensità di immigrati come l’agricoltura, la vendita al dettaglio e l’edilizia, potrebbe far salire i salari alle stelle e alimentare l’inflazione. Mortimer-Lee ha inoltre avvertito che anche le tariffe potrebbero alimentare l’inflazione.

Di solito la Federal Reserve dovrebbe alzare i tassi di interesse per cercare di contenere l’aumento dei prezzi, ma c’è il rischio che il futuro presidente riesca a fare pressione sui funzionari affinché mantengano bassi i costi di finanziamento.

“L’entità dell’eventuale effetto inflazionistico e la sua durata dipenderanno dal fatto che Trump riesca o meno a piegare la Federal Reserve alla sua volontà, il che significherebbe un orientamento più morbido della politica monetaria”, ha dichiarato Mortimer-Lee. “Contrariamente al consenso, ritengo che avrà successo e che gli shock iniziali sui prezzi derivanti dalle sue altre politiche si ripercuoteranno in effetti di secondo e terzo impatto.

“Di conseguenza, l’inflazione potrebbe salire al 7 o all’8 percento entro il 2027, soprattutto se a una recessione economica corrispondesse un deficit fiscale sovradimensionato finanziato con denaro, una prospettiva molto concreta”.

Trump ha suggerito di volere che il presidente abbia un ruolo maggiore nella definizione dei tassi di interesse e si è ipotizzato che potrebbe cercare di licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Tuttavia, domenica il presidente eletto ha dichiarato di non avere intenzione di licenziare Powell, dicendo alla trasmissione della NBC Meet the Press: “Non lo vedo”.

Mortimer-Lee ha affermato che gli investitori stranieri sarebbero riluttanti a concedere prestiti agli Stati Uniti se l’indipendenza della Fed fosse minata, con conseguente aumento dei costi di prestito per il governo.

“I possibili esiti includono una crisi di finanziamento, una stretta fiscale prociclica, il dominio fiscale della Fed e una crisi del dollaro”, ha affermato.