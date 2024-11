La vittoria di Trump avrà ripercussioni sull’economia globale

La vittoria di Donald Trump nella corsa per diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti avrà conseguenze economiche per il resto del mondo che saranno probabilmente profonde e piuttosto immediate.

Se Trump mettesse in atto anche solo una frazione delle sue promesse, dalle tariffe commerciali più elevate alla deregolamentazione, più trivellazioni petrolifere e più richieste ai partner NATO dell’America, la pressione sulle finanze pubbliche, l’inflazione, la crescita economica e i tassi di interesse si farebbero sentire in ogni angolo del mondo.

Trump ha riconquistato la Casa Bianca mercoledì assicurandosi più dei 270 voti del Collegio Elettorale necessari per vincere la presidenza, ha previsto Edison Research.

Il suo Partito Repubblicano si è anche assicurato il Senato e potrebbe persino vincere la Camera dei Rappresentanti, il che renderebbe più facile per il presidente legiferare le sue proposte e far passare le nomine chiave.

“Le promesse fiscali di Trump sono seriamente problematiche, per l’economia statunitense e per i mercati finanziari globali, in quanto promettono di espandere notevolmente un deficit già eccessivo, mentre minacciano di indebolire istituzioni chiave”, ha affermato Erik Nielsen, Group Chief Economics Advisor di UniCredit.

“Si deve concludere che Trump rappresenta una seria minaccia, e finora ampiamente sottovalutata, per il mercato del Tesoro statunitense e quindi per la stabilità finanziaria globale”, ha affermato Nielsen.

I dazi all’importazione, tra cui una tariffa universale del 10% sulle importazioni da tutti i paesi esteri e una tariffa del 60% sulle importazioni dalla Cina, sono un elemento chiave delle politiche di Trump e probabilmente avranno il maggiore impatto globale.

I dazi inibiscono il commercio globale, riducono la crescita per gli esportatori e pesano sulle finanze pubbliche per tutte le parti coinvolte. È probabile che aumentino l’inflazione negli Stati Uniti, costringendo la Federal Reserve statunitense ad agire con una politica monetaria più restrittiva.

Il Fondo monetario internazionale ha già definito la crescita globale come debole, con la maggior parte delle nazioni che produce un’espansione “debole”. Un ulteriore colpo al commercio globale potrebbe presentare un rischio al ribasso per la sua proiezione di crescita del PIL del 3,2% per il prossimo anno.

Le aziende trasferiscono principalmente i costi di importazione al cliente, quindi è probabile che le tariffe siano inflazionistiche per gli acquirenti statunitensi, costringendo la Fed a mantenere alti i tassi di interesse per un periodo più lungo o addirittura a invertire la rotta e aumentare nuovamente i costi di prestito.

Ciò sarà ancora più probabile se Trump manterrà le sue promesse di spesa e tasse, il che potrebbe aumentare il debito degli Stati Uniti di 7,75 trilioni di dollari fino al 2035, secondo il Comitato non partigiano per un bilancio federale responsabile.

“Il danno maggiore verrebbe causato da una tariffa di importazione universale”, ha affermato Rogier Quaedvlieg di ABN Amro. “Se l’implementazione finale non fosse universale, il colpo all’economia globale sarebbe significativamente più debole.

Fonte: Reuters