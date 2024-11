La California sta per sorpassare la Germania, in termini di Pil sarà la 4a economia più grande del mondo. ciò dimostra che la crisi del paese più forte nell’Unione Europea condizionerà l’andamento dell’intera Europa, mentre il tanto sbandierato declino americano, ogni volte predetto da economisti e analisti, non si realizza.

#germania #califormia #europe #usa