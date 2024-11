Bidenomics bye bye

di Rick Newman

Gli elettori hanno espresso un giudizio definitivo sull’economia di Biden: fa schifo.

La vittoria decisiva di Donald Trump su Kamala Harris alle elezioni presidenziali conferma il disgusto degli americani per un menu di cose: il wokeismo, il governo big government, la migrazione incontrollata, un mondo caotico.

E l’inflazione. Prima che il conteggio delle elezioni presidenziali del 2024 fosse definitivo, era chiaro che l’esito avrebbe potuto dipendere dal fatto che gli elettori si sentissero a loro agio con il fatto che l’inflazione fosse tornata sotto controllo o risentiti per il morso che aveva tirato fuori dai loro portafogli negli ultimi tre anni. Ora lo sappiamo. L’inflazione ha cotto i democratici.

Nei sondaggi in uscita, il 22% degli elettori ha affermato che l’inflazione aveva causato loro gravi difficoltà e il 53% ha citato difficoltà moderate. Quindi il 75% degli elettori si è sentito danneggiato dall’inflazione in una certa misura. Ciò ha influenzato pesantemente il loro voto. In un sondaggio condotto dopo le elezioni, la società di ricerca democratica Blueprint ha scoperto che la ragione principale per cui gli elettori non hanno scelto Harris è stata l’inflazione.

Harris e Biden avevano opinioni simili sull’economia mentre cercavano di convincere gli americani a votare democratico. Entrambi decantavano una crescita record dell’occupazione e solidi guadagni del PIL sotto Biden, pur riconoscendo che c’era ancora molto lavoro da fare. Il lavoro incompiuto era ridurre il costo dell’affitto, della spesa e di altri beni di prima necessità.

C’erano progressi misurabili. Il tasso di inflazione ha raggiunto il picco del 9% nel 2022 e da allora è sceso fino al 2,4%, che è vicino alla normalità. I ​​prezzi dei prodotti alimentari stanno ora aumentando di un misero 1,3% anno su anno. La benzina è gestibile a 3,10 $ al gallone. Gli stipendi sono cresciuti più velocemente dei prezzi per un anno.

A quanto pare, non importa. L’inflazione ha più che compensato tutti gli aspetti positivi dell’economia di Biden, almeno politicamente. Per gli americani comuni, la crescita dell’occupazione e il PIL sono nuvole di dati statistici. Ciò che è tangibile per loro è il prezzo delle necessità quotidiane. Se sbagli, sei fuori.

Biden (e Harris) hanno ancora 10 settimane di mandato. Ma ora l’economia è di Trump e la maggior parte degli elettori è probabilmente felice di dire addio all’economia di Biden.

I mercati azionari si sono lanciati sulla prospettiva di un secondo mandato di Trump mentre gli investitori attendono tagli fiscali, più spesa in deficit per dare slancio all’economia e una deregolamentazione che potrebbe aumentare i profitti aziendali. Il mercato obbligazionario è più nervoso, con rendimenti in aumento per la preoccupazione che i piani tariffari e di deportazione di Trump possano essere inflazionistici.

Trump otterrà un periodo di grazia sull’economia, come la maggior parte dei presidenti. Poi dovrà dimostrare che, di fatto, farà un lavoro migliore sull’economia rispetto a Biden e Harris. È una proposta 50-50.