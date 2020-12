“Le cryptovalute sono inevitabili”

(WSC) LONDRA – Bill Winters, CEO della multinazionale britannica di servizi bancari e finanziari Standard Chartered, ha affermato lunedì che la creazione e il lancio diffusi di valute digitali sono “assolutamente inevitabili” poiché il sistema di pagamenti internazionali si evolve rapidamente.

Intervenendo al Singapore FinTech Festival, Winters ha aggiunto che crede che “ci sia assolutamente un ruolo per le valute digitali della banca centrale così come per le valute digitali non sponsorizzate dalla banca centrale”.

“Questo tipo di applicazioni per una valuta digitale e la creazione di un ecosistema di valuta digitale, è qualcosa che non può essere replicato da una valuta fiat o, molto probabilmente, da una valuta digitale della banca centrale in qualunque momento presto”, ha concluso Winters.