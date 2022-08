Ecco i fatti salienti del mercato cripto a inizio settimana

Ecco i fatti salienti del mercato cripto:

🔹Telegram effettuerà aste per gli username integrando il Web3

🔹Nike è in testa agli altri brand per vendite di NFT.

🔹L’Iran ha fermato più di 9mila mining farm e l’Afghanistan sta chiudendo i cripto exchange.

🔹Bend DAO sta per fallire ma verrà salvato da ABCDE Capital.

🔹 FTX cerca di screditare Binance.

🔹La Cina sta testando la propria CBDC e pensa al metaverso.

🔹 Confermate le date del Merge di Ethereum.

🔹Binance impedisce l’acquisto di “black USDT” da parte degli utenti cinesi, ha lanciato il “Law Enforcement Request System” e congela il conto del revisore dei reward di Tezos.

🔹Rumors secondo cui lo sviluppatore di Tornado Cash lavori per l’FSB.

🔹Forbes sostiene che il 51% dei volumi delle cripto siano falsi.

🔹Bitcoin è sceso sotto i 20 mila dollari.