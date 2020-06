Boom biotech, nuovo hedge fund guadagna il 60% in 2 mesi

(WSC) NEW YORK – Complice l’effetto pandemia, il nuovo fondo di investimento nel biotech di Suvretta Capital Management ha avuto un successo inaudito, registrando una performance incredibile in soli due mesi di tempo.

Averill, una nuova tipologia di fondo long-short specializzato nei titoli del comparto biotecnologico e farmaceutico, ha iniziato a essere operativo il 23 marzo. Due mesi dopo l’hedge fund aveva già garantito ai suoi clienti un ritorno da investimento esplosivo del 60%.

Il fondo, gestito da Kishen Mehta, money manager con un’esperienza pluriennale nel campo biotech e un passato accademico alla NYU School of Business, è esposto al 100% al settore. Pur agendo in modo del tutto separato da Suvretta, ne condivide la struttura di base.

Alla nascita Averill, con sede a New York, aveva $3,5 miliardi di attivi in gestione. Mehta è stato assunto da Suvretta in gennaio e non ci ha messo troppo tempo a lasciare il segno. Se si fa un confronto tra la performance del suo fondo e quella della società madre quest’anno, il paragone non regge.

Scena biotech europea in fermento ma non tutti i gruppi trarranno vantaggio dal boom

Per porre rimedio al primo anno in perdita, l’hedge fund Suvretta Capital Management ha rivisto la strategia azionaria di circa due terzi dei propri portafogli di investimento. Inoltre a fine maggio cinque delle nove posizioni lunghe più importanti del gruppo fondato nel 2011 e guidato dal CEO Aaron Leonard Cowen hanno assunto nuove posizioni.

Molti dei promettenti progressi compiuti nella lotta contro la pandemia di Covid-19 sono il merito della fiorente scena biotecnologica europea, in particolare tedesca, non solo americana. Ma un ingrediente importante di cui c’è bisogno per favorire una vera innovazione è ancora difficile da trovare. Si tratta dei soldi, pubblici e privati.

La pandemia di Covid-19 è diventata un eldorado per l’industria biotecnologica. Un numero crescente di start-up biotech e pharma ha avviato test di laboratorio per scoprire un vaccino, un rimedio o un’analisi diagnostica il più affidabile possibile per il nuovo coronavirus. Il boom in atto è innegabile, ma non tutti i gruppi sono destinati a trarne beneficio.