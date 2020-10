Dalla Banca Mondiale $12 miliardi ai paesi poveri per l’acquisto del vaccino

(WSC) WASHINGTON – La Banca Mondiale ha annunciato mercoledì di aver stanziato 12 miliardi di dollari ai paesi più poveri per l’acquisto di test, vaccini e altri trattamenti contro il coronavirus che servirebbero ad aiutare fino a un miliardo di persone nel mondo.

“Stiamo estendendo ed espandendo il nostro approccio in modo accelerato per affrontare l’emergenza Covid-19 affinché i paesi in via di sviluppo abbiano un accesso equo e paritario ai vaccini”, ha detto il presidente della banca David Malpass.

“L’accesso a vaccini sicuri ed efficaci e sistemi di somministrazione rafforzati sono fondamentali per alterare il corso della pandemia e aiutare i paesi che subiscono impatti economici e fiscali catastrofici in modo che si possano muovere verso una ripresa resiliente”.

Malpass in precedenza aveva criticato le misure adottate per combattere la pandemia mondiale volte a favorire le classi alte e sottolineando che i paesi in via di sviluppo avrebbero subito il colpo più duro.

La Banca Mondiale ha già stanziato 160 miliardi di dollari per sostenere la ripresa economica globale.