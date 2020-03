Coronavirus, fare il tampone in auto. Ecco perchè la Corea del Sud ha una mortalità bassissima – VIDEO

Ecco come la Corea del Sud tiene molto più basso dell’Italia il numero di decessi a causa del Coronavirus. Il governo di Seul ha installato decine di punti dove si effettuano test medici in parcheggi, all’aperto e in ogni caso non negli ospedali, al fine di evitare contagi, offrendo la possibilità di avere un test e un tampone con il sistema “drive through”, e cioè guidando con la propria auto come si fosse in fila per ordinare a un McDonald’s.

L’intero procedimento dura circa 10 minuti, il cittadino si sente sicuro perchè rimane in auto sapendo di non dover interagire con medici e infermieri in ospedale dove è facile essere infettati. Il risultato del tampone viene inviato via sms o email entro 3 giorni.

Il governo della Corea in questo modo riesce ad effettuare 10.000 test al giorno. Il paese ha registrato, ad oggi, 7869 casi di contagio per il Covid19 e 66 decessi. L’Italia alla sera dell’11 marzo aveva questi numeri: 12.462 casi e 827 morti.