Coronavirus, in aumento il succo d’arancia (non è ‘Una poltrona per due’)

Il momento è tragico, una grande recessione o Depressione incombe in tutto il mondo, il numero di vittime e contagiati di Coronavirus aumenta in quasi tutti i paesi, con l’Italia in prima linea, per cui potrebbe sembrare fuori luogo o anche irrispettoso richiamare alla memoria un famoso film degli anni ’80, e giochi di speculatori in borsa. Ma tant’è.

Nella pellicola cult Trading Places (in italiano “Una poltrona per due”) Eddie Murphy e Dan Aykroyd ribaltano i progetti diabolici, a puri fini di scommessa (da $1) di due cinici finanzieri di Wall Street, i fratelli Duke.

L’intero film si basa sulla crescita di prezzo dei futures sul succo d’arancia, con tutta una serie di operazioni e colpi vincenti che mettono al tappeto i vecchi avidi di New York. Ebbene, oggi i futures sul succo d’arancia quotati al Nymex sono di nuovo in rialzo.

Oggi, scrive Bloomberg, i broker vedono in crescita i contratti a lungo – circa il 5% – da quando il coronavirus ha cominciato a creare sconquassi non solo sul sistema sanitario di molti paesi, ma anche sui mercati globali, con ribassi di tutti gli indici azionari che non si vedevano da 33 anni, cioè dal crash del 1987.

L’aumento del succo di arancia, nel comparto delle commodities agricole, può essere messo a raffronto con un calo nello stesso periodo dell’8% per il caffè, un ribasso del 18% per il cacao e un crollo del 25% del caffè Arabica.

Gli investitori stanno probabilmente scommettendo sul fatto che l’isolamento forzato per milioni di persone, costrette a stare a casa per le misure di prevenzione del coronavirus varate da decine di governi, riporterà di moda il succo d’arancia per chi cerca conforto e vitamina C, mentre negli ultimi anni lo si evitava perchè troppo dolce e con troppe calorie. Ecco il chart di Bloomberg aggiornato al 17 marzo 2020.