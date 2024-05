Xi Jinping silura il terzo ministro in un anno

Il governo del presidente Xi Jinping sembra destinato a spodestare il suo terzo ministro da quando il nuovo gabinetto è stato introdotto lo scorso anno, un ritmo di rimozioni che non si vedeva da quando il leader cinese salì al potere oltre dieci anni fa.

Il ministro dell’Agricoltura Tang Renjian è sotto inchiesta per sospette violazioni della disciplina e della legge, ha detto sabato la Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, l’organismo anti-corruzione cinese. Il rapporto non ha fornito dettagli sulle violazioni specifiche di cui è sospettato il 61enne.

L’ultima indagine mostra la continua intensità della campagna di firma di Xi, che ha sfruttato per disciplinare il partito ed eliminare i rivali politici da quando è entrato in carica nel 2012. Si prevede che Tang perderà il titolo dopo l’azione disciplinare, unendosi ad altri funzionari di gabinetto che sono stati estromessi. membri del Consiglio di Stato, tra cui l’ex ministro degli Esteri Qin Gang e l’ex ministro della Difesa Li Shangfu. L’organismo è composto da 26 dipartimenti a livello ministeriale.

Sia Qin che Li avevano il titolo di consigliere di Stato, un grado più alto di quello di ministro. Sebbene Xi abbia deposto funzionari più potenti per corruzione, come l’ex zar della sicurezza Zhou Yongkang e l’ex membro del Politburo Sun Zhengcai, il ritmo di riorganizzazione del nuovo governo non ha precedenti. L’ultima formazione è stata approvata nel marzo 2023.

Il leader più potente della Cina dai tempi di Mao Zedong ha intensificato la sua campagna anti-corruzione. Quest’anno sono stati indagati 25 alti funzionari, sulla buona strada per superare il record di 45 dello scorso anno sotto Xi, secondo un conteggio di indagini annunciato dal CCDI.

È raro che Pechino apra pubblicamente un’indagine su un ministro in carica. Tang è il primo ministro in carica ad essere formalmente indagato dal CCDI dopo Xiao Yaqing, ex ministro dell’industria e della tecnologia dell’informazione, nel 2022. Qin e Li sono stati licenziati dal governo l’anno scorso senza spiegazioni.

La rimozione di Tang è stata una sorpresa poiché è stato visto per l’ultima volta in pubblico solo tre giorni prima dell’annuncio dell’indagine, quando aveva chiesto più talenti per rivitalizzare la campagna, un’altra priorità di Xi.

Ha iniziato la sua carriera politica nel ministero dell’Agricoltura e ha lavorato in diversi ruoli nel settore per circa due decenni prima di lavorare presso i governi provinciali, tra cui la regione autonoma del Guangxi e la provincia del Gansu.

L’organismo cinese di vigilanza anti-corruzione ha recentemente annunciato un’indagine nei confronti di Ren Jianxin, originario del Gansu, ex presidente del colosso statale China National Chemical Corp, o ChemChina, per sospette violazioni della disciplina e della legge. Ren è stato il funzionario dietro l’offerta da 43 miliardi di dollari di ChemChina per il colosso agrochimico svizzero Syngenta Group.