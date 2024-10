Xi Jinping ridà il buon umore al mercato cinese

Se gli investitori al dettaglio cinesi avessero voce in capitolo, rinuncerebbero volentieri alla vacanza nazionale di sette giorni che termina il 7 ottobre. Un vigoroso pacchetto di stimoli, annunciato a Pechino il 24 settembre, ha scatenato il più grande rally azionario a cui il paese abbia assistito in oltre 15 anni. Gli indici principali sono saliti di oltre il 25%; la borsa di Shanghai ha riscontrato problemi tecnici a causa del volume elevato di attività di acquisto. La prospettiva di interrompere le attività per una settimana intera ha reso ansiosi i netizen: un giovane investitore, in un video diffuso ampiamente su WeChat, ha esclamato: “Dobbiamo continuare a fare trading; dobbiamo cancellare la festa nazionale”.

Il pacchetto, svelato dai principali enti regolatori cinesi, includeva un taglio dei tassi, riduzioni dei tassi ipotecari e 800 miliardi di yuan (circa 114 miliardi di dollari) a sostegno del mercato azionario. Due giorni dopo, una riunione del Politburo, composto dai 24 leader più senior della Cina, ha ribadito l’importanza dell’azione immediata, utilizzando frasi come “l’azione viene prima”, in contrasto con il linguaggio passivo degli ultimi anni. In un’altra riunione di alto livello il 29 settembre, il premier cinese Li Qiang si è impegnato ad accelerare l’attuazione delle misure di allentamento.

Circa 3 trilioni di yuan sono stati spesi in interventi fiscali per la ricapitalizzazione bancaria, incentivi ai consumatori e rifinanziamento degli enti locali, anche se queste azioni non sono state annunciate ufficialmente. Il dibattito sull’efficacia e l’ampiezza di questo tanto atteso salvataggio è stato acceso. Tuttavia, investitori locali e stranieri concordano su un punto fondamentale: Xi Jinping, il leader supremo della Cina, si è finalmente reso conto dei gravi problemi che affliggono l’economia cinese e ha cambiato il suo approccio per risolverli.

L’effetto è stato quello di sollevare immediatamente il clima di tristezza che aveva avvolto il paese dopo che le speranze di una forte ripresa post-pandemica si erano affievolite a metà del 2023. Un articolo del 30 settembre raccontava di un giovane investitore al dettaglio che aveva guadagnato 520.000 yuan quella stessa mattina.

Suggerimenti su quali azioni scegliere hanno invaso i social media, nonostante la maggior parte delle azioni quotate in Cina e Hong Kong fossero in forte aumento. Nel frattempo, gli investitori hanno ignorato le notizie economiche negative, come i dati pubblicati il 27 settembre che mostravano un crollo dei profitti industriali del quasi 17% su base annua ad agosto.

Anche mentre l’indice principale della borsa di Shenzhen, il ChiNext, balzava del 15% il 30 settembre, un sondaggio tra i responsabili degli acquisti suggeriva che l’attività manifatturiera continuava a contrarsi.

Pochissime aziende hanno avuto prestazioni tanto scarse da essere escluse dal rally. Sebbene i broker di titoli cinesi siano stati colpiti da indagini e restrizioni per diversi anni, il prezzo delle azioni di Citic Securities, uno dei maggiori broker cinesi, è aumentato del 41% dall’annuncio degli stimoli. Shimao Group, uno dei principali sviluppatori che aveva affrontato la liquidazione all’inizio dell’anno, è più che quadruplicato. Le società quotate nel settore dell’educazione, colpite da una stretta normativa nel 2021, hanno beneficiato delle notizie.

Gli analisti tecnologici si chiedono se questo momento segni un reset per le più grandi aziende internet cinesi, come Alibaba e Tencent, i cui prezzi delle azioni si sono più che dimezzati dall’inizio del 2021. Questa rivalutazione della Cina in generale è destinata a continuare quando le contrattazioni riprenderanno l’8 ottobre. Solo pochi giorni fa il mondo era a corto di tutto ciò che riguardava la Cina, afferma Stephen Jen di Eurizon SLJ Capital, un gestore di asset.

“La corsa agli acquisti di azioni cinesi potrà completarsi in una settimana?” si chiede. “Ne dubito.”