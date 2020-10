“Pompeo provoca scontri e dice menzogne”. “Basta mentalità da Guerra Fredda”

(WSC) PECHINO – L’ambasciata cinese in Giappone ha accusato il segretario di Stato americano Mike Pompeo di diffondere menzogne su Pechino e di provocare “maliziosamente” scontri.

Il commento della diplomazia della Cina arriva dopo che il responsabile della politica estera degli Stati Uniti ha esortato Giappone, India e Australia a unire le forze con Washington per “contrastare” il “potere coercitivo” della Cina.

“Pompeo ha ripetutamente inventato menzogne sulla Cina e creato maliziosamente uno scontro politico”, ha scritto l’ambasciata cinese a Tokyo in un comunicato.

“Esortiamo ancora una volta gli Stati Uniti ad abbandonare la loro mentalità da Guerra Fredda e i pregiudizi ideologici, a fermare accuse e attacchi non provocati contro la Cina e trattare le relazioni con la Cina in modo costruttivo”, si legge nel comunicato.

Parlando in un’intervista per il Nikkei Asian Review durante la sua visita in Giappone, il massimo diplomatico statunitense ha sottolineato che Washington vede la recente attività di Pechino diretta contro i quattro paesi come “bullismo”, notando che tutti e quattro l’hanno “respinto in modo serio”.

Gli Stati Uniti stanno cercando di “portare la pace, non il conflitto” a Taiwan, ha anche detto Pompeo, ma hanno comunque sottolineato che fare concessioni a Pechino non è la soluzione.

Pompeo sta partecipando alla riunione quadrilaterale sulla sicurezza oggi a Tokyo, o Quad, con i suoi omologhi di Giappone, India e Australia.