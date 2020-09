Nessuna grande strategia geopolitica dietro l’iniziativa cinese Belt and Road

(WSC) ROMA – La Belt and Road Initiative (BRI) cinese ha sollevato molte questioni e domande legittime, ma certo non è una di queste che sia un programma segreto per gettare “trappole del debito” affinché la Cina si impossessi dei preziosi beni o merci dei paesi in via di sviluppo. Lo dice un nuovo studio di Chatham House, di cui dà notizia il South China Morning Post.

Molti economisti indipendenti, think tank e organismi internazionali concordano sul fatto che l’iniziativa di mega sviluppo è stata guidata dall’economia, principalmente dalla sovraccapacità e dalla sovrapproduzione interna della Cina, piuttosto che da qualsiasi grande ambizione geopolitica di conquistare il mondo.

Tuttavia, quest’ultima è stata la dichiarazione falsa ripetuta più spesso da parte di Washington.

Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha criticato la Cina nell’ottobre 2018 per aver utilizzato la “diplomazia della trappola del debito” in Sri Lanka per stabilire una “base militare avanzata per la crescita della marina militare cinese”.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha ripetutamente avvertito i paesi di non aderire alla BRI non solo a causa delle presunte trappole del debito, ma perché rischiano di far arrabbiare gli Stati Uniti e influenzare le loro relazioni bilaterali.

Il nuovo studio dell’influente Chatham House con sede a Londra, noto anche come Royal Institute of International Affairs, osserva che la narrativa geopolitica è convincente solo perché è facile da capire per la sua assoluta semplicità; anche questo è falso.

Per comprendere l’economia, tuttavia, è necessario considerare caso per caso che coinvolga dozzine di paesi. “La BRI semplicemente non può svolgersi secondo una strategia cinese unilaterale”, afferma il rapporto. “Può svilupparsi solo gradualmente, attraverso negoziati bilaterali con oltre 130 partner; è co-creato attraverso innumerevoli e frammentate interazioni “.

Molto semplicemente, la BRI coinvolge troppe parti in movimento e interessi acquisiti all’interno del settore pubblico e della burocrazia cinese, la maggior parte dei quali sono stati guidati dai profitti piuttosto che dalla politica. Alcuni progetti in realtà precedono la BRI di anni, altri addirittura di decenni, e sono stati messi sotto la sigla BRI solo per dare “più carne all’osso”, per così dire.

Nel frattempo, praticamente tutti i progetti sono stati avviati dai paesi ospitanti grazie alla loro politica interna e alle esigenze economiche. Esercitano molta più libertà di azione e indipendenza – nel bene e nel male, inclusa la corruzione e la politica del “favore” – di quanto i critici occidentali tipici ammettano.

Tali conclusioni non sono nuove, ma vale la pena ricapitolare alla luce della persistente campagna di disinformazione americana.

Per leggere l’intero articolo sul SCMP, qui >>>> No grand geopolitical strategy behind China’s Belt and Road Initiative