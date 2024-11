L’ex presidente di Bank of China condannato a morte per corruzione

Liu Liange, ex capo del Partito e presidente della Bank of China, è stato condannato a morte con due anni di sospensione in un processo di primo grado martedì per aver accettato ingenti somme di denaro in tangenti. La sentenza è stata emessa dalla Corte intermedia del popolo di Jinan, nella provincia cinese orientale dello Shandong, secondo quanto riportato dalla China Central Television (CCTV).

Durante il suo mandato dal 2010 al 2023, Liu ha preso tangenti per 121 milioni di yuan (16,7 milioni di dollari) per contribuire a prestiti, progetti e accordi sul personale. Ha approvato prestiti illegali per 3,32 miliardi di yuan dal 2017 al 2020, causando perdite per oltre 190,7 milioni di yuan.

Liu è stato condannato a morte con due anni di sospensione, privato dei diritti politici a vita e gli sono stati sequestrati tutti i beni personali. Ha inoltre ricevuto una pena detentiva di 10 anni e una multa di 150.000 yuan per emissione illegale di prestiti. Secondo la CCTV, i suoi guadagni illeciti e i relativi proventi saranno confiscati e consegnati al Tesoro di Stato.

Liu Liange, 63 anni, originario della provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale, è stato espulso dal Partito nel 2023 e formalmente incriminato nel febbraio 2024.

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato la repressione della corruzione nel settore finanziario. A novembre, alcuni funzionari di importanti banche statali, tra cui la Industrial and Commercial Bank of China e la China Construction Bank, sono stati indagati per corruzione e appropriazione indebita, secondo quanto riportato sul sito web della Commissione centrale per l’ispezione disciplinare.

Fonte: Global Times