Il colosso Cina, un’economia più grande di 30 paesi asiatici insieme

La seconda economia più grande del mondo – dopo gli USA – a volte soffre del suo stesso successo: è difficile comprendere quanto sia grande in realtà.

Per aiutare a mettere le cose in prospettiva, la grafica in questa pagina, fornita da Pallavi Rao di Visual Capitalist, confronta l’economia della Cina con l’Asia orientale, sudorientale, meridionale e centrale: un’entità combinata di altri 30 paesi etichettati come “Resto dell’Asia”.

I dati provengono dall’ONU e dal FMI a partire dal 2024. I paesi dell’Asia occidentale (vale a dire il Medio Oriente) e la Russia (che abbraccia l’Europa e i continenti asiatici) non sono stati inclusi e i dati non erano disponibili per la Corea del Nord.

Come si confronta la Cina con le economie asiatiche

Con una attività produttiva di 18 trilioni di dollari nel 2024, il PIL della Cina è di quasi 2 trilioni di dollari più grande di 30 economie messe insieme: $16,5 trilioni.

Questa lista di 30 paesi include altri pesi massimi asiatici come: Giappone ($4,1 trilioni), India ($3,9 trilioni) e Corea del Sud ($1,87 trilioni), la quarta, quinta e dodicesima economia più grandi del mondo.

Più di 2,9 miliardi di persone vivono in questo blocco di paesi, rispetto agli 1,4 miliardi di abitanti della Cina. Il PIL pro capite rivela lo squilibrio nella produttività: $12.870 per la Cina contro $5.583 per il resto dell’Asia.

Perché il rallentamento dell’economia cinese è importante

Ora che comprendere le dimensioni dell’economia cinese è in qualche modo più semplice, ha più senso il motivo per cui il rallentamento post-pandemia ha fatto suonare i campanelli d’allarme per gli economisti di tutto il mondo.

È più facile pensare a questo meno come a un paese in crisi economica e più come, diciamo, 30 paesi in difficoltà.

Dal 2010, l’economia cinese ha aggiunto circa 1 trilione di dollari, la dimensione dell’Arabia Saudita, ogni singolo anno. Dal 2012 al 2021, la Cina ha contribuito da sola per quasi il 39% alla crescita globale, più dei paesi del G7 messi insieme.

Non è un’esagerazione dire che l’economia mondiale sarebbe molto diversa senza la Cina, soprattutto per i settori manifatturiero e industriale, dove detiene una posizione di mercato dominante.

La domanda cinese in calo danneggia tutti i paesi che esportano in Cina, e questo include gran parte dell’Asia e dell’Africa.

Nel frattempo, nel tentativo di vendere altrove, le aziende cinesi hanno spostato l’attenzione sui mercati internazionali, entrando nel mirino degli Stati Uniti e dell’UE per pratiche commerciali sleali. Ulteriori tariffe imposte dalla nuova amministrazione Trump a Washington e politiche simili a Bruxelles potrebbero aumentare il costo di beni e servizi per i consumatori in tutto il mondo.