Civid, Cina sempre più veloce e più avanti rispetto all’Occidente

(WSC) PECHINO – La Cina affronta nuovamente la pandemia, a distanza di un anno, con massicce opere che prevedono costruzioni di edifici e ospedali massa, in pochissimo tempo.

Le immagini satellitari in questa pagina mostrano un enorme campo di quarantena con più di 4.000 stanze nella città settentrionale di Shijiazhuang, costruito su un terreno pianeggiante di campagna in appena 10 giorni, una velocità impossibile da eguagliare in nessun altro paese. Le foto parlano da sole.

Credit: European Union, Copernicus Sentinel-2 via AP