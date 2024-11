Cina, Xi Jinping prosegue con l’epurazione dei vertici militari

Il leader cinese Xi Jinping ha ampliato l’azione volta a epurare i vertici militari sospettati di corruzione. Un potente ammiraglio a capo di un dipartimento che fa rispettare la disciplina di partito nell’esercito è stato sospeso e messo sotto inchiesta, hanno annunciato le autorità.

Le preoccupazioni per la corruzione hanno ostacolato le ambizioni di Xi di rafforzare l’esercito cinese e renderlo più pronto a combattere. L’epurazione ha coinvolto decine di alti funzionari, tra cui i due precedenti ministri della Difesa.

Anche l’attuale capo della Difesa cinese è indagato per corruzione, come ha riferito il Financial Times, ma il governo ha smentito.

Un esperto ha detto che il licenziamento dell’ammiraglio è più grave di quello dei ministri della Difesa, che ricoprivano un ruolo per lo più cerimoniale e diplomatico.