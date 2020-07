Cina, sanzioni contro noti politici americani. Rappresaglia per il caso uiguri

(WSC) PECHINO – Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato lunedì che il paese imporrà sanzioni ai politici eletti al Congresso degli Stati Uniti che hanno introdotto sanzioni contro i funzionari dello Xinjiang per presunti abusi dei diritti umani nei confronti della minoranza musulmana uigura nella regione.

Le sanzioni hanno preso di mira numerosi funzionari ed entità negli Stati Uniti, tra cui i senatori repubblicani di alto rango Marco Rubio e Ted Cruz.

Poco dopo l’azione degli Stati Uniti, la Cina ha rivelato che avrebbe introdotto misure in reciprocità come risposta mentre accusava gli Stati Uniti di interferire negli affari interni del paese.

Commentando le crescenti tensioni, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha recentemente affermato che il Partito comunista cinese ha “un enorme problema di credibilità”, in quanto teme i cittadini del paese.

Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha spiegato che Pechino oltre ai senatori repubblicani Marco Rubio e Ted Cruz, punirà anche il rappresentante della Camera Chris Smith e Sam Brownback, ambasciatore di Donald Trump per la libertà religiosa internazionale.

Hua Chunying ha dichiarato che le sanzioni entreranno in vigore oggi stesso, ma non ha chiarito in cosa consistessero le misure nel dettaglio.

Pechino in sostanza ha reagito dopo che l’amministrazione Trump la scorsa settimana ha sanzionato diversi alti funzionari del Partito Comunista Cinese per il loro coinvolgimento nella detenzione di oltre 1 milione di uiguri musulmani nei campi di rieducazione nella provincia dello Xinjiang.