Cina batte Stati Uniti: è il paese al mondo che attira più investimenti

(WSC) NEW YORK – La Cina ha superato gli Stati Uniti come prima destinazione mondiale per nuovi investimenti diretti esteri lo scorso anno, secondo il Wall Street Journal, poiché la pandemia Covid-19 amplifica uno spostamento verso est del centro di gravità dell’economia globale.

I nuovi investimenti da parte di imprese estere negli Stati Uniti, che per decenni hanno detenuto il primo posto, sono diminuiti del 49% nel 2020, secondo i dati delle Nazioni Unite pubblicati domenica, poiché il paese ha lottato per frenare la diffusione del nuovo coronavirus e la produzione economica è crollata.

La Cina, a lungo classificata al secondo posto, ha visto gli investimenti diretti da parte di società straniere salire del 4%, ha affermato la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Pechino ha utilizzato rigidi blocchi per contenere in gran parte il Covid-19 dopo che la malattia è emersa per la prima volta in una città della Cina centrale e il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto anche se la maggior parte delle altre principali economie si sono contratte l’anno scorso.

I numeri degli investimenti per il 2020 sottolineano il movimento della Cina verso il centro di un’economia globale a lungo dominata dagli Stati Uniti, un cambiamento accelerato durante la pandemia poiché la Cina ha consolidato la sua posizione di fabbrica mondiale e ha ampliato la sua quota di commercio globale.

Mentre la Cina ha attirato più nuovi afflussi lo scorso anno, lo stock totale di investimenti esteri negli Stati Uniti rimane molto più grande, riflettendo i decenni che ha trascorso come il luogo più attraente per le imprese straniere che cercano di espandersi al di fuori dei loro mercati nazionali.

***

Nel 2020 gli investimenti diretti esteri sono crollati a livello globale del 42%, ma la Cina si è confermata in controtendenza diventando il primo destinatario mondiale per flussi di investimento. Lo afferma un nuovo rapporto presentato ieri dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Secondo la recente analisi “Investment Trends Monitor” elaborata dall’organismo per il commercio e lo sviluppo dell’Onu, con sede a Ginevra, lo scorso anno gli investimenti diretti esteri sono diminuiti drasticamente a livello globale a circa 859 miliardi di dollari dai 1.500 miliardi del 2019.

L’UNCTAD ha lanciato l’allarme sull’ulteriore fragilità prevista quest’anno, che mette a rischio la ripresa dalla pandemia di Covid-19. “Il 2020 si è concluso con un livello di investimenti diretti esteri sceso oltre il 30% al di sotto del minimo raggiunto dopo la crisi finanziaria globale del 2009, tornando a quanto registrato per l’ultima volta negli anni ’90”, si legge nel rapporto. I dati mostrano come il calo si sia concentrato per lo più nei Paesi sviluppati, dove i flussi di investimenti diretti esteri sono diminuiti del 69% attestandosi a circa 229 miliardi di dollari, il livello più basso in 25 anni. I flussi diretti verso l’Europa, osserva l’UNCTAD, si sono prosciugati completamente, diminuendo di due terzi a meno 4 miliardi di dollari. Nel Regno Unito, gli investimenti diretti esteri sono stati azzerati e sono stati segnalati cali in altri importanti Paesi europei. Anche negli Stati Uniti è stata registrata una forte diminuzione degli afflussi di capitali, pari al 49%, fino a 134 miliardi di dollari.

Il calo degli investimenti diretti esteri nelle economie in via di sviluppo, pari al 12%, è stato relativamente contenuto attestandosi, secondo le stime del rapporto dell’UNCTAD, intorno ai 616 miliardi di dollari, mentre la Cina è rimasta in cima alla classifica dei maggiori beneficiari degli afflussi di capitali da altri Paesi. I flussi di investimenti diretti esteri verso la Cina sono aumentati lo scorso anno del 4% fino a 163 miliardi di dollari, rendendo il Paese asiatico il principale destinatario mondiale di nuovi capitali provenienti dall’estero nel 2020, seguito dagli Stati Uniti. L’anno scorso, si legge nel rapporto, le industrie high-tech cinesi hanno registrato una crescita dell’11% degli investimenti diretti esteri, mentre le operazioni internazionali di fusione e acquisizione sono aumentate del 54%, principalmente nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nella farmaceutica.

“Un ritorno alla crescita positiva del Prodotto interno lordo (Pil) e il programma mirato di incentivi agli investimenti adottato dal governo cinese hanno contribuito a stabilizzare gli investimenti dopo il tempestivo lockdown”, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa online James Zhan, direttore per gli investimenti e le imprese dell’UNCTAD. “Anche la dipendenza globale delle filiere di approvvigionamento delle multinazionali in Cina durante la pandemia ha sostenuto la crescita degli investimenti diretti esteri nel Paese”, ha aggiunto Zhan. Secondo l’Istituto nazionale cinese di statistica, il Pil della Cina è aumentato del 2,3% su base annua lo scorso anno, facendo probabilmente del Paese l’unica grande economia a registrare una crescita positiva in un anno devastato dalla pandemia.