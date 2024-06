Auto, alla Cina il 33% del mercato globale entro il 2030

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla società di consulenza Alix Partners, i produttori di automobili cinesi continueranno a espandersi rapidamente al di fuori del loro paese d’origine, raggiungendo il 33% della quota di mercato globale entro il 2030. Gran parte di questa crescita, da una quota di mercato prevista del 21% quest’anno, è attesa al di fuori della Cina.

Le vendite al di fuori della Cina dovrebbero aumentare da 3 milioni quest’anno a 9 milioni entro il 2030, rappresentando una crescita dal 3% al 13% della quota di mercato entro la fine di questo decennio.

Fonte: Alix Partners

La rapida espansione dei produttori di automobili cinesi è una preoccupazione crescente per i produttori di automobili tradizionali negli Stati Uniti e in Europa e per i politici a livello globale. Molti temono che i veicoli meno costosi prodotti in Cina invaderanno i mercati, tagliando fuori mercato i modelli prodotti a livello domestico, specialmente i veicoli completamente elettrici.

Alix Partners afferma che si aspetta che i marchi cinesi crescano in tutti i mercati a livello globale. Tuttavia, la società ha aggiunto che prevede un’espansione molto più ridotta in Giappone e Nord America, inclusi gli Stati Uniti, dove gli standard di sicurezza dei veicoli sono più rigorosi e è stata annunciata una tariffa del 100% sui veicoli elettrici importati dalla Cina.

“La Cina è il nuovo disruptor del settore – capace di creare veicoli imprescindibili che arrivano sul mercato più rapidamente, sono più economici da acquistare, avanzati nella tecnologia e nel design, e più efficienti da costruire” ha dichiarato a Cnbc Mark Wakefield, co-leader globale dei settori automobilistico e industriale di Alix Partners, in un comunicato.

In Nord America, i produttori di automobili cinesi si prevede raggiungeranno solo una quota di mercato del 3%, principalmente in Messico, dove si stima che un veicolo su cinque sarà di un marchio cinese entro il 2030.

Nella maggior parte delle altre principali regioni del mondo, Alix Partners riporta che la quota dei produttori di automobili cinesi è destinata a crescere esponenzialmente. Queste aree includono l’America Centrale e Meridionale, il Sud-Est Asiatico e il Medio Oriente e l’Africa.

I marchi cinesi in Cina dovrebbero crescere dal 59% al 72% della quota di mercato, secondo il rapporto di Alix Partners. I produttori di automobili tradizionali come General Motors hanno perso terreno significativo in Cina negli ultimi anni a causa della rapida ascesa dell’industria automobilistica nazionale cinese e di aziende come BYD, Geely e Nio, fortissime per le loro ottime auto elettriche dal basso costo di acquisto.