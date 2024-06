Ucraina a un passo dal default sul debito

L’Ucraina non è riuscita a raggiungere un accordo con un gruppo di obbligazionisti per ristrutturare circa 20 miliardi di dollari di debito internazionale durante i colloqui formali, ha dichiarato il paese lunedì, sollevando lo spettro che la nazione martoriata dalla guerra possa scivolare in default. Un accordo con i detentori di obbligazioni internazionali che permetteva all’Ucraina di sospendere i pagamenti dopo l’invasione russa del 2022 scade ad agosto.

Il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko, ha dichiarato che i colloqui continueranno e si aspetta che il governo raggiunga un accordo entro il 1° agosto. I titoli di stato denominati in dollari dell’Ucraina sono scesi di oltre 2 centesimi, con le scadenze a breve termine che scambiavano a livelli fortemente deteriorati tra 26-30 centesimi per dollaro.

Serhiy Marchenko

I colloqui formali con il comitato ad-hoc dei creditori erano in corso da quasi due settimane, poiché l’Ucraina cerca di ristrutturare il proprio debito per mantenere l’accesso ai mercati internazionali e soddisfare le richieste del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di ristrutturazione. Tuttavia, la proposta del governo e una controproposta degli obbligazionisti hanno mostrato quanto distanti siano le parti e quanto sarà difficile per l’Ucraina portare a termine la ristrutturazione del debito nelle prossime settimane.

“Sebbene l’Ucraina e il Comitato dei Creditori Ad-Hoc non abbiano raggiunto un accordo sui termini di ristrutturazione durante il periodo di consultazione, continueranno il coinvolgimento e le discussioni costruttive attraverso i loro rispettivi consulenti,” ha detto il governo in una dichiarazione. Ha aggiunto che il gruppo ad-hoc controllava circa il 20% delle obbligazioni in circolazione e le autorità continueranno anche le discussioni bilaterali con altri investitori.

Il ministro delle Finanze Marchenko ha dichiarato che l’economia del paese era in “equilibrio fragile” che dipendeva da un sostegno costante e sostanziale dei suoi partner. “Una tempestiva ristrutturazione del debito è una parte critica di questo supporto,” ha detto. “Gli eserciti forti devono essere sostenuti da economie forti per vincere le guerre.”

Gli obbligazionisti hanno affermato che la proposta del governo aveva richiesto una riduzione del valore che era “significativamente superiore” al 20% previsto dai mercati. La proposta rischierebbe “danni sostanziali alla futura base di investitori dell’Ucraina e all’obiettivo principale di riaccedere ai mercati dei capitali il prima possibile,” hanno aggiunto.

Gli analisti di JPMorgan avevano stimato che una “riduzione” del 30% sulle obbligazioni in sospeso, nonché sugli interessi scaduti insieme a una riduzione delle cedole, avrebbe permesso all’Ucraina di raggiungere i suoi obiettivi FMI. L’Ucraina potrebbe cercare di estendere la sospensione dei pagamenti oltre agosto, ma preferisce la soluzione più duratura di una ristrutturazione completa del debito.

In realtà, l’Ucraina già non ha accesso ai mercati internazionali dei capitali, ma entrare in default potrebbe complicare le potenziali vie di finanziamento, inclusi alcuni prestiti multilaterali e commerciali. Le fonti hanno anche sottolineato che l’Ucraina è ansiosa di evitare che gli investitori vendano le sue obbligazioni a hedge fund e altri meno propensi a accordi di ristrutturazione del debito cooperativi.

Un default ora sarebbe il secondo dell’Ucraina in un decennio, provocato da un’invasione russa – un contraccolpo simbolico che il paese vuole evitare. Il primo è stato dopo l’annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014.

Fonte: Reuters