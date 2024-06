Stress test Fed alle banche americane, i risultati

La Federal Reserve ha dichiarato mercoledì che le maggiori banche operanti negli Stati Uniti sarebbero in grado di resistere a uno scenario di grave recessione. Ciascuna delle 31 banche incluse nell’esercizio regolatorio di quest’anno ha superato l’ostacolo di poter assorbire le perdite mantenendo livelli di capitale superiori al minimo richiesto, ha affermato la Fed in una dichiarazione.

Quest’anno il test di stress ha incluso giganti come JPMorgan Chase e Goldman Sachs, società di carte di credito come American Express e istituti di credito regionali come Truist.

Il test di stress della Fed ha ipotizzato un tasso di disoccupazione del 10%, una riduzione del 40% dei valori degli immobili commerciali e un calo del 36% dei prezzi delle abitazioni.

“I risultati di quest’anno mostrano che, sotto il nostro scenario di stress, le grandi banche subirebbero quasi 685 miliardi di dollari di perdite ipotetiche totali, pur mantenendo comunque un capitale considerevolmente superiore ai requisiti minimi di capitale comune,” ha affermato Michael Barr, vicepresidente della supervisione della Fed. “Questa è una buona notizia e sottolinea l’utilità del capitale extra che le banche hanno accumulato negli ultimi anni.”

Il test di stress della Fed è un rituale annuale che obbliga le banche a mantenere cuscinetti adeguati per i prestiti non performanti e detta le dimensioni dei riacquisti di azioni e dei dividendi. La versione di quest’anno ha incluso giganti come JPMorgan Chase e Goldman Sachs, società di carte di credito come American Express e istituti di credito regionali come Truist.

Sebbene nessuna banca sembri essersi trovata in gravi difficoltà nell’esercizio di quest’anno, che ha avuto ipotesi simili a quelle del test del 2023, i livelli di capitale aggregati del gruppo sono diminuiti di 2,8 punti percentuali, un calo peggiore rispetto a quello dell’anno scorso.

Ciò è dovuto al fatto che l’industria sta detenendo più prestiti su carte di credito al consumo e più obbligazioni societarie declassate. I margini di prestito sono stati anche compressi rispetto all’anno scorso, secondo la Fed.

“Sebbene le banche siano ben posizionate per resistere alla specifica recessione ipotetica contro cui le abbiamo testate, il test di stress ha anche confermato che ci sono alcune aree da monitorare,” ha detto Barr. “Il sistema finanziario e i suoi rischi sono sempre in evoluzione, e abbiamo imparato nella Grande Recessione il costo di non riconoscere i rischi in cambiamento.”

La Fed ha anche eseguito quella che ha definito un’“analisi esplorativa” delle tensioni di finanziamento e di un crollo del trading applicata solo alle otto maggiori banche.

In questo esercizio, le aziende sembrano aver evitato il disastro, nonostante un improvviso aumento del costo dei depositi combinato con una recessione. In uno scenario in cui cinque grandi fondi hedge implodono, le grandi banche perderebbero tra i 70 e gli 85 miliardi di dollari.

“I risultati hanno dimostrato che queste banche hanno un’esposizione significativa ai fondi hedge, ma che possono resistere a diversi tipi di shock sui libri di trading,” ha affermato la Fed.