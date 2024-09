Powell to the people: la Fed abbassa i tassi -0,50%

La Fed – come anticipato da WSC – taglia i tassi di mezzo punto, optando però per un percorso pieno di maggiori rischi. Si tratta del primo taglio dal 2020, l’obiettivo è cercare di evitare che il raffreddamento del mercato del lavoro si trasformi in una gelata. La decisione della Banca centrale americana porta il tasso di riferimento dei fed funds a un intervallo compreso tra il 4,75% e il 5% e fa seguito a una lotta senza quartiere all’inflazione avviata due anni fa. Undici dei 12 governatori dell’Open Market Committee della Federal Reserve con diritto di voto hanno appoggiato il taglio.

La Fed taglia i tassi di 50 punti base, lima stime per crescita e inflazione

Ecco l’articolo di WSC che ha preceduto la decisione della Fed, presieduta da Jerome Powell, e a seguire l’analisi di Rowe Price – pienamente centrata – “Fed taglierà di 50 pb nella riunione di settembre”:

Oggi alle 2:00 pm precise (EST), in una stanza al pianterreno senza finestre nel palazzone della Federal Reserve al quartiere Foggy Bottom di Washington, decine di giornalisti di economia, tutti ammassati, invieranno la notizia che la Banca Centrale americana ha deciso di tagliare i tassi di interesse. Quasi certamente dello 0,50%.

Con ciò si chiuderà un’era economica.

Il principale fattore economico degli ultimi quattro anni è stata l’inizio della più alta inflazione dei tempi moderni, seguita dagli sforzi della Federal Reserve – tardivi, ma aggressivi – per porvi fine.

Questo capitolo della storia economica americana si conclude oggi.

La questione di ciò che verrà dopo è meno chiara. Il mercato del lavoro USA ha mostrato sempre più segni di debolezza negli ultimi mesi, compreso un aumento del tasso di disoccupazione dal minimo assoluto del 3,4% dello scorso anno al 4,2% dello scorso agosto.

Al di là della decisione tattica della banca centrale degli Stati Uniti presieduta di Jerome Powell di questa settimana, sembra che l’era dei tassi ipotecari e di altro tipo molto bassi che ha prevalso negli anni 2010 non stia tornando.

A giugno, la Fed prevedeva che il loro tasso di interesse obiettivo sarebbe stato del 2,8% nel lungo periodo. Si tratta di un livello superiore a quello raggiunto in qualsiasi momento dal 2009 al 2021.

Questo è stato un ciclo economico diverso da qualsiasi altro negli ultimi decenni, poiché le dinamiche uniche di un’economia post-pandemia – e cioè interruzioni dell’offerta nelle filiere globali, carenza di manodopera, massiccio sostegno fiscale all’economia – hanno infranto le consuete regole di funzionamento dell’economia.

Sul dettaglio della decisione della Federal Reserve, ecco un’analisi che precede l’evento:

Rowe Price: Fed taglierà di 50 pb nella riunione di settembre

A cura di Blerina Uruci, Chief US Economist, T. Rowe Price

Mi aspetto che il FOMC taglierà i tassi d’interesse di 50 pb nella riunione di mercoledì, in quella che è una decisione complessa. C’è un insolito grado di incertezza sull’entità dell’allentamento della politica monetaria, dato quanto siamo vicini alla decisione del FOMC, e i mercati stanno valutando la decisione tra un taglio di 25 pb e 50 pb con il lancio di una monetina.

Questo livello di incertezza va contro la precedente affermazione del presidente Powell secondo cui la tempistica e l’entità del primo taglio in questo ciclo sarebbero stati consequenziali, il che implicava che il primo taglio sarebbe stato ben telegrafato dalle comunicazioni del FOMC.

Inoltre, le comunicazioni del FOMC all’epoca del discorso di Powell a Jackson Hole sembravano convergere verso il sostegno a un ritmo metodico di tagli di 25 pb costanti per riunione quest’anno, in risposta al recente raffreddamento del mercato del lavoro e al rallentamento dell’inflazione.

Le comunicazioni del FOMC prima del periodo di calma non indicavano che intendesse partire con un taglio di 50 punti base, il che mette in discussione il modo in cui il comitato sta interpretando i dati del mercato del lavoro e la loro reazione a ulteriori aumenti del tasso di disoccupazione.

Prevedo che il punto mediano del FOMC mostrerà tagli di 100 pb nel 2024 e altri 100 pb nel 2025, lasciando i tassi di interesse a un livello leggermente superiore alla stima del tasso a lungo termine (2,8%) del FOMC. Le aspettative del FOMC dovrebbero avvicinarsi molto a quanto attualmente scontato dal mercato. Anche se le aspettative del mercato potrebbero finire per essere più accomodanti rispetto al punto mediano del FOMC entro la fine del 2025, considererei comunque questo come un risultato “dovish”, poiché, dopo tutto, la Fed è significativamente più inerziale.

In conclusione, mi aspetto che il FOMC taglierà i tassi di interesse di 50 pb mercoledì e segnalerà l’intenzione di tagliare i tassi di 25 pb ad ogni riunione di quest’anno. Questa sembra essere un’interpretazione più benevola dei recenti dati economici e del mercato del lavoro.

Continuo a ritenere che nei prossimi 12 mesi la Fed probabilmente taglierà di circa 125 pb – 150 pb rispetto ai 250 pb prezzati dal mercato. Inoltre, se la Fed anticiperà l’azione politica e le condizioni finanziarie si allenteranno ulteriormente dopo la riunione di settembre, ciò fornirà ulteriore sostegno all’economia e arresterà qualsiasi ciclo nascente di decelerazione.