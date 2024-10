Oro, in Svizzera colossale truffa. Centinaia di clienti raggirati

A quel punto, inizia a circolare una comunicazione: una tonnellata e mezzo d’oro deve essere spostata in una raffineria a Lecce. C’è chi chiede che l’oro gli venga restituito e si scopre che la Swiss Gold Treuhand intanto è fallita, lasciando un buco da 80 milioni. L’oro a Lecce non ci è mai arrivato e, tra l’altro, la raffineria verso cui era destinato è sotto sequestro dal 2022.

Al momento gli indagati sono tre. Uno è un ex console della Repubblica Centrafricana, un italiano residente a Davesco, pluripregiudicato per truffa. Poi c’è il presidente del Consiglio di amministrazione della Swiss Gold Treuhand e un residente a Melide, ex console onorario svizzero in Calabria e attuale membro del Consiglio degli svizzeri all’estero. Il primo sarebbe già in carcere in Lombardia per una truffa legata a dei diamanti.

Sarebbe spuntata poi una nuova società, la SGB Vault, intenzionata a farsi carico dei contratti della Swiss Gold Treuhand. Avrebbe anche tentato di subentrare all’azienda fallita, ma il tribunale fallimentare di Zugo non ha ritenuto credibile la proposta. Il 18 settembre, la procura di Lugano ha arrestato i vertici della SGB Vault e aperto un’inchiesta contro la società. In questo caso gli indagati sono sette.

Fonte: Ticinolive, segnalato da Nakatomy