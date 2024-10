OpenAI, storico round di finanziamento, valutazione $157 miliardi

OpenAI, azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale, ha annunciato di aver completato il suo atteso round di finanziamento con una valutazione post-money di 157 miliardi di dollari. Si tratta della cifra più alta nella storia della Silicon Valley.

L’azienda di Sam Altman, che nell’aprile 2023 era valutata 29 miliardi di dollari e che a febbraio ha condotto un’offerta pubblica di acquisto con un prezzo di 86 miliardi di dollari, ha raccolto ben 6,6 miliardi di dollari dall’ultima transazione. Sebbene OpenAI preveda di registrare circa 5 miliardi di dollari di perdite su 3,7 miliardi di dollari di ricavi quest’anno, l’azienda stima una rapida accelerazione delle revenue fino a 11,6 miliardi di dollari nel 2025.

“L’intelligenza artificiale sta già personalizzando l’apprendimento, accelerando le scoperte nel campo dell’assistenza sanitaria e favorendo la produttività”, ha dichiarato alla CNBC Sarah Friar, direttore finanziario di OpenAI. “E questo è solo l’inizio”.

Considerando questo scenario, non è una curiosità da poco che personaggi chiave dell’azienda stiano cercando di uscire. Mira Murati, chief technology officer di OpenAI, e Bob McGrew, chief research officer di OpenAI, hanno deciso la scorsa settimana di lasciare l’azienda dopo un periodo di oltre sei anni.

Secondo quanto riportato venerdì dal Wall Street Journal, quest’anno si sono dimessi circa 20 ricercatori e dirigenti, poiché il disaccordo sulla struttura originaria dell’azienda, non a scopo di lucro, e le successive ambizioni hanno generato “caos e lotte intestine tra i dirigenti degne di una soap opera”.

Da parte sua, Altman ha commentato giovedì che “credo che questa sarà una grande transizione per tutte le persone coinvolte e spero che OpenAI ne esca rafforzata, come lo siamo noi per tutte le nostre transizioni”.

Gli investitori ci contano. Altman e altri sono riusciti a mettere sotto pressione i loro recenti finanziatori, come riporta il Financial Times, “chiarendo che [si aspettavano] un accordo di raccolta fondi esclusivo”, che precludesse qualsiasi esborso in aziende rivali come Anthropic e xAI (l’azienda di Elon Musk). “Se un’azienda ha in mano tutte le carte, può costringere le persone a fare cose innaturali”, ha dichiarato un venture capitalist al quotidiano britannico.

Con le sue manie aziendali e tutto il resto, un avatar del boom e del fallimento del venture capital dell’era Covid ha deciso di buttarsi nella mischia. Come ha riferito lunedì l’Information, il Vision Fund di SoftBank è tra gli ultimi finanziatori di OpenAI, con un contributo di 500 milioni di dollari. L’accordo segna il primo investimento di Masayoshi Son, capo di SoftBank, nello sviluppatore di ChatGPT, che in precedenza aveva completato sette round di finanziamento, secondo i dati di Crunchbase.

Al 30 giugno, il Vision Fund originale da 100 miliardi di dollari e il suo seguito da 108 miliardi di dollari – istituiti rispettivamente nel 2016 e nel 2019 – hanno registrato una perdita cumulativa di investimenti pari a 1,2 miliardi di dollari. Per contestualizzare, il Nasdaq 100 ha reso il 330% dall’inizio del 2017 e il 134% dall’inizio del 2020.

Nel frattempo, anche uno dei protagonisti della travagliata storia degli investimenti di SoftBank sembra intenzionato a rimettersi in sella. Come ha documentato mercoledì Bloomberg Businessweek, l’ex capo di WeWork Adam Neumann sta tornando nel gioco del co-working, lanciando un nuovo formato chiamato Workflow: “Come WeWork, offrirà spazi a condizioni flessibili ad aziende e privati, ma mirerà a creare un’atmosfera tranquilla con opere d’arte e mobili di lusso, invece di fornire kombucha e birra in uffici pieni di ventenni scatenati”.

Inoltre, la Workflow di Neumann costruirà uffici in proprietà residenziali che già controlla e stringerà partnership per gestire spazi che non possiede, prendendo le mosse dalla decisione sconsiderata di WeWork di abbinare contratti di locazione a lungo termine con i proprietari e accordi a breve termine con i clienti, con un disallineamento che l’ha esposta a cali rapidi e catastrofici delle entrate nell’era del lavoro da casa.

In effetti, come osserva BusinessWeek, “WeWork ha bruciato denaro con un percorso poco chiaro verso la redditività, che alla fine si è rivelato disastroso per l’azienda e per i suoi investitori”.

Lezione imparata?