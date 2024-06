La Cina vende $102 miliardi di Titoli del Tesoro americano

Nuovi dati mostrano che la Cina ha venduto titoli del Tesoro statunitense per un valore di 101,9 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.

Il Dipartimento del Tesoro Usa afferma che la Cina ha ridotto le sue partecipazioni da 869,3 miliardi di dollari nel marzo dello scorso anno a 767,4 miliardi di dollari nel marzo di quest’anno.

Le partecipazioni della Cina sono diminuite costantemente da un massimo storico di 1,31 trilioni di dollari, raggiunto nel novembre del 2013.

La notizia arriva mentre la Cina si allontana dal dollaro nel commercio transfrontaliero e mentre l’alleanza economica globale nota come BRICS contempla il lancio di un concorrente digitale del dollaro statunitense.

Gli analisti del mercato obbligazionario hanno notato che lo smobilizzo da parte dei creditori che avevano acquistato Treasury è anche radicato nella preoccupazione che negli ultimi anni gli Stati Uniti abbiano utilizzato marcatamente il dollaro, i sistemi finanziari statunitensi e i beni pubblici statunitensi come armi, e per questo abbiano iniziato a diversificare le attività in dollari.

Con l’approvazione dell’accordo sul tetto del debito statunitense, il Tesoro americano emetterà una grande quantità di buoni del Tesoro per ricostituire la linea di cassa, e si prevede che si vedrà un afflusso di trilioni di dollari di titoli del Tesoro nel mercato durante l’anno, hanno riferito alcuni media.

Ma in Cina sono molto attenti all’enorme crescita del debito pubblico americano, che ha superato complessivamente i 34 trilioni di dollari. Dong Shaopeng, ricercatore senior presso l’Istituto Chongyang per gli studi finanziari presso l’Università Renmin della Cina, ha affermato che se gli Stati Uniti continueranno a emettere buoni del Tesoro, il costo della sua crescita sarà condiviso dal mondo.

“Essendo la più grande economia del mondo ed emittente di una delle principali valute internazionali, la posizione fiscale degli Stati Uniti e le sue scelte politiche hanno importanti effetti di ricaduta sull’economia mondiale, e dovrebbero adottare politiche fiscali e monetarie responsabili”, ha inoltre affermato Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese.

Questi sviluppi non stanno passando inosservati alla Federal Reserve.

Durante una recente conferenza sull’importanza globale del dollaro statunitense, il governatore della Fed Christopher Waller ha dichiarato che la fine del dollaro è esagerata, ma ha riconosciuto che il ruolo della valuta di riserva mondiale sta evolvendo.

“Da tempo ci sono commenti che prevedono che il dollaro sia destinato a scomparire – potenzialmente in modo imminente… Il ruolo degli Stati Uniti nell’economia mondiale sta cambiando, e la finanza è sempre in evoluzione. Ma il dollaro rimane di gran lunga la valuta più utilizzata secondo vari parametri”.

Waller indica l’uso delle sanzioni da parte degli Stati Uniti contro nazioni straniere come un fattore determinante che potrebbe incidere sul futuro dominio del dollaro.

“Se queste sanzioni e politiche dureranno a lungo, il panorama dei pagamenti transfrontalieri in evoluzione – incluso la rapida crescita delle valute digitali – potrebbe anche rappresentare delle sfide al ruolo dominante del dollaro statunitense”.

Lo scorso febbraio, Waller ha dichiarato che, nonostante le sfide, le nazioni hanno “poche alternative pratiche al dollaro”, osservando che “in tempi di stress globale, il mondo corre verso il dollaro, non lontano da esso”.