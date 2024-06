Dollaro in rialzo, verso nuovi massimi dell’anno

Il dollaro sta guadagnando terreno grazie alle aspettative sull’inflazione statunitense e alle decisioni della Federal Reserve. Con il Bloomberg Dollar Spot Index in aumento per il quarto giorno consecutivo, gli analisti prevedono che il dollaro potrebbe estendere i suoi recenti guadagni, sostenuto dai dati sui posti di lavoro e dalle turbolenze politiche in Europa. La forza del dollaro è destinata a persistere nei prossimi mesi, con una particolare attenzione agli sviluppi economici e politici internazionali.

***

Il dollaro statunitense sta salendo verso un nuovo massimo per l’anno a causa delle speculazioni secondo cui il dato sull’inflazione degli Stati Uniti e la decisione della Federal Reserve di mercoledì aumenteranno la domanda. L’indice Bloomberg Dollar Spot è cresciuto per la quarta sessione consecutiva, guadagnando complessivamente l’1,2% grazie ai recenti dati positivi sull’occupazione negli USA e alle turbolenze politiche in Europa. Questo indice si trova ora solo lo 0,3% al di sotto del picco annuale.

Secondo Patrick Locke di JPMorgan, il dollaro ha l’opportunità di estendere i suoi guadagni recenti se i rapporti sull’indice dei prezzi al consumo e del Federal Open Market Committee (FOMC) saranno favorevoli. Gli economisti del mercato oscillano tra l’aspettativa di una o due riduzioni dei tassi prima della fine dell’anno, rispetto ai tre tagli previsti dalla Fed a marzo.

Il primo turno delle elezioni legislative francesi il 30 giugno potrebbe aumentare la pressione sull’euro, con gli investitori riluttanti a detenere asset europei fino al voto. Inoltre, la volatilità dei mercati valutari è aumentata, con i trader che mostrano un crescente pessimismo nei confronti dell’euro.

Il peso messicano è sceso dopo che la presidente eletta Claudia Sheinbaum ha annunciato una riforma del sistema giudiziario, spaventando gli investitori. Questo ha portato a un maggiore pessimismo verso il peso e un rafforzamento del dollaro.

Mark McCormick di Toronto Dominion Bank ha affermato che il dollaro è diventato l’unico rifugio sicuro, migliorando significativamente la sua prospettiva sulla valuta per la seconda metà dell’anno.

Fonte: Bloomberg