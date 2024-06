Dollaro e euro verso la parità. Per la crisi in Europa

Gli analisti hanno previsto un calo dell’euro prima della riunione del Consiglio Direttivo della BCE del 6 giugno, durante la quale i tassi di interesse sono stati ridotti di 0,25 punti base prima della decisione della Federal Reserve.

Tuttavia, la moneta del blocco ha reagito a malapena all’evento stesso, probabilmente perché il mercato l’aveva già previsto in anticipo e non ci sono state sorprese.

Il calo naturale è iniziato il giorno successivo, non come risposta ritardata alla riunione della BCE, ma a causa del rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti, molto più robusto del previsto.

Le aspettative di un taglio anticipato dei tassi della Fed sono diminuite, aumentando la domanda per il dollaro USA. Il grafico DXY ne è una conferma. Tuttavia, l’euro potrebbe affrontare sviluppi ancora più preoccupanti.

In particolare, l’incertezza politica in uno dei membri del blocco. Questa volta, non si trattava di Grecia, Spagna o Italia, ma di Francia e, in parte, Germania, due locomotive dell’economia dell’UE.

Per chi si fosse perso l’evento più significativo della scorsa settimana, il presidente francese Macron ha sciolto l’Assemblea Nazionale a seguito di una sconfitta alle elezioni del Parlamento Europeo.

Ha anche annunciato elezioni anticipate per gli organi legislativi. Il primo turno è previsto per il 20 giugno e il secondo turno per il 7 luglio. Inizialmente, le elezioni erano previste per il 2027.

Le prospettive di uno spostamento del potere verso i partiti conservatori nel paese non sono piaciute agli investitori. Di conseguenza, lo spread tra i titoli di Stato francesi e tedeschi si è allargato.

Le azioni francesi hanno vissuto la loro peggiore settimana dal 2022. Essendo una delle economie chiave dell’UE, l’incertezza economica della Francia potrebbe influenzare l’intero blocco.

A proposito, anche la Germania non è in buone condizioni. Il paese è costretto a contrarre un debito aggiuntivo fino a 11 miliardi di euro per raggiungere i suoi obiettivi.

Tornando alla Francia, la domanda ovvia per molti è: che differenza farà chi vince e chi perde? Negli Stati Uniti, indipendentemente dall’esito delle elezioni, il mercato tende a salire in entrambi gli scenari.

I cambiamenti che i sostenitori di Le Pen potrebbero apportare potrebbero portare a una tale situazione. Storicamente, le sue iniziative sono state considerate populiste. Ad esempio:

– Abbassare l’età pensionabile.

– Aumentare il salario minimo ed eliminare la tassa sulle vendite di carburante.

– Abolire l’imposta sul reddito per i minori di 30 anni.

Tuttavia, con un rapporto debito/PIL del 110% e un deficit di bilancio del 5,5% invece del 4,9% previsto per il 2023, lo spazio per aumentare la spesa sociale è limitato.

Pertanto, la decisione di S&P Global di declassare il rating di credito della Francia da AA a AA- è comprensibile. Se il Rassemblement National arrivasse al potere, è chiaro che la situazione rimarrebbe la stessa.

Per quanto riguarda le aspettative future, ci sono alcune opzioni: in su o in giù, ma sicuramente a destra. Scherzi a parte, molto dipenderà dai risultati delle elezioni francesi.

È anche essenziale monitorare gli indicatori macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti. Un’inflazione in rallentamento in Europa e una crescita negli Stati Uniti porteranno probabilmente a un ulteriore indebolimento dell’euro.