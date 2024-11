Derivati Dexia e Deutsche Bank, vincono le banche

Pubblichiamo il Comunicato Stampa con cui lo studio legale di Milano BonelliErede annuncia il riconoscimento da parte della High Court of Justice di Londra della validità dei contratti derivati stipulati nel 2006 da Dexia e Deutsche Bank con la Provincia di Brescia. Una sentenza innovativa nel panorama dei contratti derivati degli enti locali italiani.

***

Con sentenza emessa in data 20 novembre 2024, la High Court of Justice di Londra ha riconosciuto la piena validità ed efficacia dei contratti derivati, stipulati da Dexia e Deutsche Bank con la Provincia di Brescia nel 2006, oltre che dei successivi accordi transattivi conclusi nel 2017.

La sentenza inglese fa seguito ad alcune iniziative giudiziarie, che erano state avviate dalla Provincia in Italia, per contestare la validità degli accordi transattivi, in ragione della pretesa nullità dei contratti derivati ad essi sottostanti e veder, conseguentemente, riconosciuta una pretesa responsabilità delle Banche per i danni che la Provincia avrebbe subito in ragione della stipula dei contratti derivati stessi.

Nello specifico, il giudice inglese adito dalle banche – dopo aver già dichiarato, con distinte pronunce la sussistenza della propria giurisdizione esclusiva su tutti i rapporti controversi, a fronte della clausola di proroga di giurisdizione concordata tra le parti – ha evidenziato l’assenza di ragioni di invalidità negli accordi transattivi, anche in considerazione della piena conformità alla normativa applicabile dei contratti derivati ad essi inerenti, escludendo, tra l’altro, che tali contratti derivati presentassero profili di speculazione o di violazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Significativamente, il giudice inglese ha evidenziato che le iniziative giudiziarie avviate dalla Provincia in Italia contro le due Banche non fossero rispettose della clausola di proroga della giurisdizione concordata tra le parti e si ponessero in violazione degli impegni assunti dalla Provincia con gli accordi transattivi oltre che con le dichiarazioni che la stessa Provincia aveva rilasciato alle Banche, in occasione della stipula dei contratti derivati. Per l’effetto, la sentenza ha riconosciuto alle Banche il diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione di tali iniziative giudiziarie della Provincia. Si tratta di uno sviluppo innovativo nel panorama giurisprudenziale inglese in materia di contratti derivati degli enti locali italiani, che potrebbe avere conseguenze significative, rispetto ai frequenti tentativi degli enti di radicare la giurisdizione italiana, nonostante la clausola di giurisdizione prevista dall’ISDA Master Agreement.

Dexia è stata assistita da BonelliErede con un team composto dal partner Massimiliano Danusso, leader del Focus Team Debt Capital Markets, dal senior counsel Ettore Frustaci, dal managing associate Luca Stecca e dall’associate Benedetta D’Amico. DB è stata assistita da A&O Shearman con un team composto dal partner Andrew Denny, dal senior associate David Siesage e dall’associate Robert Thompson, nonché dal team di BonelliErede per gli aspetti di diritto italiano. Il team dei barrister che ha assistito entrambe le Banche è stato composto da Richard Handyside, KC e Andrew Lodder.