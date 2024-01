Stipendio da $55 miliardi? Musk incassa un “no”

Il pacchetto salariale da 55 miliardi di dollari di Elon Musk come CEO di Tesla è stato annullato da un giudice del Delaware dopo che un azionista lo ha contestato come eccessivo. La sentenza toglierebbe una fetta enorme alla ricchezza di Musk e metterebbe in discussione il destino delle sue società. Anche se lui ovviamente ricorrerà in appello.

La decisione di martedì, che equivale alla sua prima grande sconfitta in tribunale, significa che più di cinque anni dopo che al super miliardario è stato concesso il più grande piano di compensi per manager aziendali della storia, il consiglio di amministrazione di Tesla dovrà ricominciare da capo e trovare una soluzione con una nuova proposta.

Musk non ha mai tentato di esercitare le sue opzioni poiché erano state contestate presso la Delaware Chancery Court. Il prezzo delle azioni di Tesla è sceso di circa il 3% nelle negoziazioni after-hours dopo la notizia.

Musk ha ripetutamente esortato il consiglio di amministrazione di Tesla a organizzare un’altra massiccia assegnazione di azioni per lui, anni dopo aver venduto una parte significativa delle sue azioni della società per acquisire Twitter. Il miliardario ha affermato di aver bisogno di una partecipazione maggiore in Tesla per mantenere il controllo del produttore di auto elettriche ed espandersi ulteriormente nel campo dell’intelligenza artificiale.

A seguito di un processo terminato più di un anno fa, il giudice capo della Delaware Chancery Court Kathaleen St. J. McCormick si è schierato con un investitore che lamentava che i direttori di Tesla non avevano fornito informazioni adeguate sul pacchetto di compensi dei dirigenti del 2018 e sui parametri di performance richiesti a Musk. Ha inoltre riscontrato che i conflitti di interessi inficiano la considerazione del piano retributivo da parte del consiglio.