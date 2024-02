Snapchat licenzia il 10% dei dipendenti

Il produttore di Snapchat Snap è l’ultima azienda tecnologica a procedere ai licenziamenti con i suoi piani recentemente annunciati per una riduzione della forza lavoro del 10%, ha comunicato la società lunedì. I licenziamenti avrebbero un impatto su circa 500 e più dipendenti, sulla base dei dati sull’organico pubblicati da Snap nel novembre 2023, quando approvò licenziamenti su piccola scala dei suoi 5.000 dipendenti.

I licenziamenti sono stati annunciati in un documento presentato alla SEC, in cui Snap ha spiegato che la mossa era necessaria per sostenere la sua ulteriore crescita.

“Al fine di posizionare al meglio la nostra attività per realizzare le nostre massime priorità e per garantire di avere la capacità di investire in modo incrementale per supportare la nostra crescita nel tempo, abbiamo preso la difficile decisione di ristrutturare il nostro team”, si legge nel documento. “Di conseguenza, attualmente stimiamo che dovremo sostenere oneri al lordo delle imposte compresi tra 55 e 75 milioni di dollari, costituiti principalmente da costi di fine rapporto pià altri oneri, che si prevede saranno in futuro da 45 a 55 milioni di dollari”.

Snap ha aggiunto che la maggior parte di questi costi verrebbero sostenuti nel primo trimestre del 2024, anche se la legge locale e altri fattori potrebbero vedere alcuni costi estendersi al secondo trimestre. La società pubblicherà i suoi utili dopo la chiusura di Wall Street oggi lunedì 5 febbraio.

Questa seconda ondata di licenziamenti nel giro di pochi mesi segue una minore riduzione dell’organico alla fine dello scorso anno, quando Snap ha riorganizzato il proprio team di prodotto, con l’obiettivo di ridurre i livelli occupazionali e aumentare la velocità del processo decisionale, affermò all’epoca la società. Anche il vicepresidente dell’ingegneria di Snap,

Nel corso del 2022, Snap ha tagliato il 20% del personale nel quadro di una ristrutturazione più ampia.