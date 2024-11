Il 2025 sarà un anno terribile per il settore auto

L’industria dell’auto affronta una situazione confusa e potenzialmente disastrosa mentre si va verso il 2025, con tariffe, crediti d’imposta e normative sulle emissioni tutti in evoluzione, creando un’incertezza quasi senza precedenti per gli investitori e le aziende.

La conclusione, è che i prezzi delle auto, in particolare il costo dei veicoli elettrici, potrebbero aumentare nel prossimo anno. Tenere traccia dei potenziali cambiamenti non è facile e l’elenco si allunga quasi ogni giorno.

STOP AGLI INCENTIVI

Per cominciare, negli Stati Uniti è probabile che il presidente eletto Donald Trump riduca gli standard sulle emissioni, riducendo la pressione sui produttori di automobili per introdurre più veicoli a emissioni zero. È anche probabile che ponga fine ai crediti d’imposta di $ 7.500 per gli acquirenti di veicoli elettrici, un’iniziativa dell’amministrazione Biden.

Trump ha annunciato l’intenzione di imporre tariffe del 25% sulle importazioni da Canada e Messico. Aggiungerebbe il 10% alle tariffe esistenti sulle importazioni dalla Cina, il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici.

TARIFFE A GOGO’

Le tariffe all’interno del Nord America sarebbero molto pesanti. Mentre circa 12 milioni di auto vengono assemblate negli Stati Uniti ogni anno, circa 3-4 milioni vengono importate. La maggior parte di questi veicoli proviene da Canada e Messico, che rappresentano anche circa il 55% di tutti i ricambi auto importati negli Stati Uniti.

LE AUTO COSTERANNO DI PIU’

È molto da digerire. Il risultato netto è che tutte le auto dovrebbero diventare più costose e che i veicoli elettrici dovrebbero essere molto più costosi. Mentre la matematica è bizantina e incerta, Barron’s stima che il costo medio di una nuova auto potrebbe aumentare fino all’8%. Il costo medio di un veicolo elettrico potrebbe aumentare di oltre il 12%.

Non è chiaro come ciò si tradurrebbe in termini di vendite. A settembre, gli americani hanno acquistato circa 946.000 auto completamente elettriche, circa il 9% in più rispetto all’anno precedente. I veicoli elettrici hanno rappresentato circa l’8% di tutte le vendite di auto nuove.

Spesso i consumatori reagiscono ai prezzi più alti acquistando meno. Capire come la domanda reagisce alle variazioni di prezzo è più arte che scienza.

L’analista di Baird Luke Junk stima che una tariffa del 25% ridurrebbe la domanda di auto negli Stati Uniti di circa 1,1 milioni di unità, ovvero circa il 7% della domanda totale. È una previsione spaventosa, ma potrebbe rappresentare lo scenario peggiore.

>>> Continua a leggere