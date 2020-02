Ora (per la prima volta) Netflix rivela gli show e i film più popolari

Netflix, il primo e più popolare canale tv in streaming, che però ha sempre coperto di mistero la popolarità dei suoi show o dei film, fa oggi un passo verso la trasparenza, annunciando una serie di liste Top 10. L’azienda, quotata al Nasdaq (NFLX) in un comunicato scrive:

“Sia che ami i libri, la musica, i film o la TV, le liste Top 10 sono un ottimo modo per scoprire cosa è popolare. Quindi oggi lanciamo una nuova funzione Top 10 su Netflix”.

Ci sarà una nuova striscia, con uno suo speciale design, che permetterà all’utente di vedere cosa è più popolare su Netflix in ogni singolo paese. La lista sarà aggiornato ogni giorno e la posizione della striscia varierà in base alla rilevanza per ogni utente nella sezione show o film.

Oltre all’elenco generale dei primi 10, gli abbonati a Netflix saranno anche in grado di vedere le prime 10 serie più popolari e i primi 10 film facendo clic sulle schede dei film e dei programmi TV.

Gli spettacoli e i film che compongono queste liste avranno anche uno speciale badge “Top 10”, ovunque appaiano su Netflix. In questo modo si può facilmente vedere cosa è trending, sia navigando per il genere o attraverso il proprio elenco personale o durante la ricerca di programmi o film specifici.