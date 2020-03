Coronavirus, al Pentagono laboratori militari al lavoro 24/7 per trovare un vaccino

I laboratori militari del governo degli Stati Uniti stanno lavorando allo sviluppo di un vaccino per il coronavirus, ha detto lunedì il presidente dello US Joint Chiefs of Staff Mark Milley, uno dei più alti gradi del Pentagono, il ministero della Difesa degli Stati Uniti.

“I nostri laboratori di ricerca, i nostri laboratori di ricerca militare, stanno lavorando febbrilmente intorno alla questione, qui, per cercare di scoprire un vaccino”, ha detto il generale Milley durante un briefing con la stampa al Pentagono (vedi video sopra).

“Quindi vedremo come si svilupperà nei prossimi due mesi”.

Nelle ultime sei settimane, i leader del Dipartimento della Difesa USA si sono incontrati per pianificare qualsiasi possibile scenario relativo al virus emerso per la prima volta in Cina.

“Abbiamo emesso una serie di memorandum e direttive che consigliano sia le forze armate sia i civili su come affrontare il coronavirus”, ha dichiarato il segretario alla Difesa, Mark T. Esper.

Defense Secretary Dr. Mark T. Esper and Army Gen. Mark A. Milley, chairman of the Joint Chiefs of Staff, speak to reporters at the Pentagon, March 2, 2020.