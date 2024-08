Wall Street riconsidera la scommessa su Trump dopo l’ascesa di Harris

A New York nelle banche d’affari e finanziarie non si parla d’altro che dell’impatto che l’attuale campagna presidenziale negli Stati Uniti sta avendo sui mercati finanziari, con un focus particolare sull’ascesa della candidata democratica Kamala Harris nei sondaggi dopo il ritiro di Joe Biden.

Wall Street sta rapidamente adattando le sue strategie in risposta a questo cambiamento, prevedendo una maggiore volatilità a breve termine, che potrebbe portare a opportunità per riequilibrare i rischi.

A tutti gli operatori è evidente come l’abbandono di Biden e il conseguente endorsement a favore di Harris abbiano influenzato i mercati. I sondaggi mostrano Harris in vantaggio su Trump, e questo ha iniziato a riflettersi nelle strategie di trading, con indici che favoriscono il partito democratico in crescita. Anche le posizioni sugli strumenti finanziari stanno cambiando, con una maggiore domanda di protezione contro la volatilità legata al giorno delle elezioni.

A livello istituzionale, banche come UBS e Goldman Sachs stanno modificando le loro previsioni elettorali, con UBS che vede una vittoria di Harris con un Congresso diviso come lo scenario più probabile. Anche JPMorgan ha cambiato la sua posizione, dichiarando la corsa presidenziale una questione aperta.

Interessante l’analisi del “Trump trade”, ovvero l’andamento di settori e titoli favoriti da una presidenza Trump, come le società che gestiscono prigioni private e i produttori di armi, che hanno mostrato un andamento altalenante. Inoltre, va tenuto conto dell’effetto sul mercato di altre industrie in relazione alle prospettive elettorali, come le energie rinnovabili e i veicoli elettrici, che potrebbero beneficiare di una vittoria di Harris.

Infine, meglio concludere con un avvertimento: nonostante l’ascesa di Harris, la corsa elettorale è ancora troppo incerta per trarre conclusioni definitive, e molti investitori preferiscono attendere ulteriori sviluppi prima di prendere decisioni finanziarie significative.