Wall Street: i ribassisti ormai hanno gettato la spugna

I venditori allo scoperto stanno capitolando mentre l’indice S&P 500 continua a raggiungere massimi storici ed è pronto per il suo miglior anno dal 2021, secondo gli strategist di Citigroup.

Il posizionamento degli investitori nei futures dell’S&P 500 è “completamente sbilanciato”, hanno scritto gli strategist guidati da Chris Montagu in una nota. L’inde americano sta “raggiungendo nuovi massimi per la quarta settimana consecutiva e sempre più i venditori allo scoperto ancora sul mercato, stanno capitolando”, hanno affermato.

L’appetito per l’azionario americano non ha mostrato segni di rallentamento quest’anno. L’S&P 500 ha registrato massimi storici uno dietro l’altro, con un aumento del 27%, sostenuto dalle azioni tecnologiche e da una preferenza generale per gli asset statunitensi. Il rally si è esteso dopo l’elezione di Donald Trump, che ha sollevato speranze di tagli fiscali e deregolamentazione.

Al contrario, il posizionamento sui futures Euro Stoxx 50 rimane nettamente ribassista mentre i deflussi dagli ETF stanno accelerando. Gli investitori stanno evitando le azioni della zona Euro a causa della fiacca crescita economica, degli utili stagnanti e dell’instabilità politica in Francia e Germania.

Secondo gli strategist di Citigroup, gli investitori sono stati nettamente ribassisti per diverse settimane sull’Europa e il 100% delle posizioni lunghe nei futures è in perdita. Tuttavia, poiché il selloff è stato finora moderato, il rischio di un unwind rimane basso. Ci sono stati segnali di flussi lunghi nei futures DAX e FTSE 100, un possibile segnale precoce che gli investitori stanno selettivamente “mettendo un piede” di nuovo in Europa.

“Tuttavia, questi dati non tengono conto del recente flusso di notizie sulla politica francese, con la sfiducia al governo Barnier nominato appena poche settimane fa, che è improbabile susciti entusiasmo per le azioni europee per quegli investitori che sono sottopesati o venditori allo scoperto su azioni europee”, ha scritto Montagu di Citi.

Fonte: Bloomberg