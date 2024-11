Wall Street, Dow Jones supera quota 44.000, con l’elezione di Trump

Il mercato azionario ha raggiunto un’altra serie di record venerdì, mentre il Dow e l’S&P 500 hanno concluso la loro migliore settimana in un anno dopo la vittoria elettorale di Donald Trump.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 259,65 punti, pari allo 0,59%, chiudendo a 43.988,99 punti. La media delle blue chip ha superato i 44.000 punti per la prima volta durante la sessione.

Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,38% chiudendo a 5.995,54, dopo aver brevemente superato i 6.000 punti per la sua stessa pietra miliare. Il Nasdaq Composite, che si basa sul settore tecnologico è rimasto indietro, salendo solo dello 0,09% a 19.286,78, ma ha stabilito un record intraday.

Tutte e tre gli indici azionari hanno chiuso la settimana a livelli record.

È stata una settimana positiva per tutti i titoli azionari, dovuta in gran parte all’enorme rally di mercoledì dopo la vittoria di Trump. L’S&P 500 ha chiuso in rialzo del 4,66% per la settimana, mentre il Dow è salito del 4,61%. Entrambi gli indici hanno registrato la loro settimana migliore da novembre 2023. Il Nasdaq ha fatto anche meglio, con un miglioramento del 5,74%, mentre il benchmark delle small cap Russell 2000 è salito dell’8,57%.

“Chi possiede azioni è ansioso di valutare le politiche di crescita interna che ha in mente Trump (specchio le small cap) e le speranze di una regolamentazione semplificata rispetto all’amministrazione Biden”, ha affermato lo stratega di Barclays Venu Krishna in una nota ai clienti.

“Resta da vedere se queste mosse saranno sostenibili; lo slancio sta estendendo guadagni elevati mentre “i vincitori continuano a vincere”, e le brusche mosse post-Election Day hanno spinto i principali indicatori vicino (o dentro, nel caso del Russell 2000) al territorio tecnicamente di ipercomprato”, ha aggiunto Krishna.

Gli investitori in genere considerano un governo controllato dai repubblicani più favorevole alle aspettative di deregolamentazione, al potenziale per più fusioni e acquisizioni e ai tagli fiscali proposti. Tuttavia, le preoccupazioni per l’ampio deficit federale e l’aumento di dazi e tariffe hanno anche scatenato timori di un aumento dell’inflazione.

Venerdì, alcuni titoli associati a Trump hanno registrato di nuovo buone performance. Tesla, il cui CEO Elon Musk ha fatto campagna con il presidente eletto, è salita dell’8,2%. La capitalizzazione di mercato della casa automobilistica ha superato il traguardo di 1 trilione di dollari.

Il titolo tecnologico delle forze dell’ordine Axon Enterprises è balzato di oltre il 28% dopo che la società ha aumentato la sua guidance sui ricavi per l’intero anno. Trump Media

è balzato del 15% dopo che il presidente eletto ha dichiarato di non avere intenzione di vendere le sue azioni nella società di social media.

Il mercato azionario ha ricevuto una spinta anche dalla Federal Reserve questa settimana, poiché la banca centrale ha abbassato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale giovedì. Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato di “sentirsi bene” riguardo all’economia durante una conferenza stampa successiva al cambiamento. Ha detto anche che Trump non potrà licenziarlo.