Benvenuti nel mondo del trading azionario 24 ore su 24

Il mondo del trading azionario si sta evolvendo rapidamente per rispondere alla crescente domanda globale di azioni statunitensi, spingendo le piattaforme di brokerage a estendere i loro orari di operatività, rendendo il trading disponibile 24 ore su 24. Questo cambiamento rappresenta una rivoluzione per gli investitori individuali che, tradizionalmente, erano limitati agli orari di Wall Street, dalle 9:30 alle 16:00 ET nei giorni feriali, con estensioni che partivano dalle 4:00 e terminavano alle 20:00.

Broker come Robinhood Markets e Interactive Brokers hanno inaugurato il trading notturno di azioni singole l’anno scorso, spingendo altre piattaforme a seguire l’esempio. La Borsa di New York ha recentemente annunciato l’intenzione di estendere le operazioni sulla sua piattaforma completamente elettronica fino a 22 ore al giorno. Charles Schwab ha in programma di aggiungere azioni individuali e centinaia di nuovi fondi negoziati in borsa alle sue sessioni fuori orario. Webull ha esteso la sua piattaforma di trading 24 ore anche agli utenti statunitensi, e Firstrade prevede di lanciare il trading notturno l’anno prossimo.

L’entusiasmo degli investitori per le azioni nel 2024 è stato notevole, con l’S&P 500 che ha registrato un incremento del 25%, spinto dall’esplosione dell’intelligenza artificiale e dalle aspettative di tagli dei tassi di interesse. Gli investitori hanno inoltre investito massicciamente in fondi che tracciano le azioni statunitensi da quando Donald Trump è stato eletto presidente. Deutsche Bank ha riferito che la sua misura del posizionamento azionario ha registrato il maggiore balzo settimanale mai registrato da quando ha iniziato a raccogliere dati nel 2010.

I sostenitori del trading 24 ore su 24 sostengono che questo offre agli investitori un maggiore controllo sui propri portafogli e la possibilità di reagire più rapidamente alle notizie che emergono al di fuori degli orari di trading regolari, permettendo così una gestione del rischio in tempo reale. Per esempio, come spiegato da Brian Hyndman, CEO di Blue Ocean Technologies, se durante il weekend si verifica un incidente su un aereo Boeing, gli investitori non devono attendere l’apertura delle borse per poter agire.

Tuttavia, il trading notturno presenta anche rischi significativi. I volumi ridotti possono rendere i mercati vulnerabili a brusche oscillazioni di prezzo, mentre volumi eccessivi possono causare problemi tecnici alle piattaforme. Blue Ocean, che gestisce il trading fuori orario per Schwab e Webull, tra gli altri, ha subito un’interruzione di diverse ore durante il crollo dei mercati globali ad agosto. Da allora, l’azienda ha affermato di aver aggiornato la sua piattaforma tecnologica per prevenire future problematiche.

Fonte: Wall Street Journal