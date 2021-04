Un webinar dedicato alla migliore pianificazione patrimoniale

(WSC) MILANO – “Settare il proprio patrimonio in modo accorto per sé e i propri eredi”. E’ questo il tema del webinar organizzato da SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, giovedì 29 aprile 2021 dalle 17:00 alle 18:00 nell’ambito di Youfinance, un’iniziativa di QN Economia & Lavoro e Traderlink, che offre un eccezionale percorso di formazione finanziaria online.

Mai come nei prossimi trent’anni in Italia ci sarà un passaggio patrimoniale tra generazioni di entità così cospicua. Difficilmente le giovani generazioni avranno le stesse possibilità di accumulare così tanta ricchezza come quella che oggi hanno le persone con più di 65 anni. Preservare e accrescere il patrimonio da trasmettere è quindi una grande responsabilità. In gioco non c’è solo il proprio benessere, ma quello delle generazioni future.

Per questo SoldiExpert SCF, una delle società del settore della consulenza patrimoniale indipendente in Italia che può vantare una delle più significative esperienze, ha deciso di focalizzarsi sui temi della protezione patrimoniale, previdenza, successione ed eredità, nell’edizioni 2021 di Youfinance.

Oltre alla guida dedicata, scaricabile sul sito Youfinance a questo indirizzo è possibile assistere giovedì pomeriggio a questo webinar dove ci concentreremo con Roberta Rossi, responsabile della Consulenza Personalizzata di SoldiExpert SCF, su alcuni aspetti trattati nella guida, rispondendo ad alcune delle domande più frequenti ricevute.

Ci focalizzeremo in particolare su alcuni argomenti:

– COSTRUIRSI UNA PENSIONE COMPLEMENTARE: FONDO PENSIONE, PORTAFOGLIO DI ETF O PAC?

– VIVERE DI RENDITA: HO 1 MILIONE DA PARTE POSSO SMETTERE DI LAVORARE?

– CONTI CORRENTI: IL RICATTO E’ SERVITO. SE NON RENDI TI CANCELLO

– PATRIMONIALI: C’E’ UNA VIA DI SCAMPO?

– POLIZZE UNIT LINKED: Sì O NO?

– I MERCATI FINANZIARI SONO SALITI IN MODO IRRAZIONALE E DIVENTATI TROPPO RISCHIOSI ?

L’appuntamento è per giovedì 29 aprile 2021 ore 17:00 – 18:00

“Settare il proprio patrimonio in modo accorto e low tax per sé e i propri eredi”