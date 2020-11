Trump rovescerà le elezioni USA? A Wall Street pochi ci credono

(WSC) NEW YORK – Gli investitori sul mercato azionario americano hanno espresso preoccupazione per il fatto che la strategia del presidente Donald Trump, volta a contestare l’esito delle elezioni USA, senza prove, potrebbe turbare temporaneamente i mercati, ma pochi sono apparsi seriamente preoccupati per il fatto che quest’ultima sfida del presidente in carica possa avere successo.

Prima delle elezioni, gli analisti avevano affermato che un ‘rischio chiave’ per la stabilità dei mercati finanziari era la possibilità che Trump avrebbe contestato il risultato, se avesse perso o rifiutato di lasciare l’incarico.

S&P 500 +6% dal giorno delle elezioni

Tuttavia, anche se questo ipotetico scenario si è in effetti verificato, l’indice di riferimento S&P 500 è aumentato di circa il 6% dal giorno delle elezioni.

I settori del listino che avrebbero dovuto sovraperformare sotto il presidente eletto Joe Biden sono in crescita, come le azioni di cannabis e l’energia pulita. I titoli di aziende che gestiscono carceri private sono diminuite dell’8% o più, riflettendo la proposta di Biden di porre fine all’uso federale di strutture private.

“Il mercato ritiene improbabile che la vittoria di Biden venga ribaltata”, ha detto a Reuters Maneesh Deshpande, responsabile dei derivati azionari di Barclays.

Seconda l’analista di Barclays la performance del mercato è coerente con la preferenza di Wall Street per un chiaro vincitore piuttosto che per una lunga battaglia legale simile alle elezioni del 2000.

In quel caso, il risultato è stato appeso per cinque settimane fino a quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che la Florida doveva terminare il suo conteggio, affidando le elezioni a George W. Bush. Quell’anno, l’S&P 500 ebbe un ribasso del 7,8% tra il giorno delle elezioni e la fine dell’anno, secondo i dati di CFRA Research, poiché le turbolenze post-elettorali alimentarono la volatilità relativa allo scoppio della bolla tecnologica della fine degli anni ’90.

I repubblicani ancora a rimorchio di Trump

Nonostante la performance del mercato, alcuni operatori sono tuttora preoccupati per il fatto che Trump e diversi repubblicani del Senato degli Stati Uniti stiano ancora affermando – senza alcuna prova – che Biden non abbia legittimamente vinto.

Amy Wu Silverman, strategist dei derivati ​​azionari presso RBC Capital Markets, in una nota lunedì ha scritto ai clienti di essere preoccupata per come funziona (o non funziona) l’effettivo trasferimento di potere dalla Casa Bianca al presidente eletto. “Quando (e SE) i repubblicani e Trump concederanno la vittoria”? “Con i mercati esuberanti, mi preoccupo per i prossimi giorni, settimane e mesi”, ha spiegato Silverman.

Balzo della volatilità previsto a gennaio

Nel complesso, i dati di Refinitiv mostrano che il mercato delle opzioni sta scontando un balzo della volatilità a gennaio, coerente con un trasferimento di potere a un’amministrazione Biden e non riflettono un picco nelle prossime settimane, che sarebbe causato da un prolungato contenzioso sul risultato delle elezioni.

Le aspettative di volatilità del mercato sono più alte tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, all’incirca quando il 5 gennaio si svolgeranno le elezioni per il ballottaggio in Georgia per i due seggi dello Stato al Senato degli Stati Uniti, che decideranno se i Democratici di Biden potranno ottenere il controllo della maggioranza nella Camera alta del Congresso.

Sconvolgere i mercati e suscitare tensioni sociali

Moody’s Investors Service, in una nota martedì, ha avvertito che le continue sfide legali di Trump alla prevista vittoria di Biden potrebbero sconvolgere i mercati e suscitare tensioni sociali, il che potrebbe avere un impatto materiale sulla ripresa economica degli Stati Uniti.

Tuttavia, Moody’s ha specificato che la sua ipotesi di fondo resta una: che “le istituzioni statunitensi alla fine risolveranno questi problemi senza causare alcun impatto significativo e duraturo sul mercato azionario e creditizio”.

Biden ha superato la soglia di 270 voti del Collegio elettorale necessari per vincere la presidenza sabato 7 novembre, dopo quattro giorni di scrutinio con vittorie in stati che erano un vero ‘campo di battaglia’, tra cui Pennsylvania, Wisconsin e Michigan.

Biden in vantaggio di 4,4 milioni di voti nel voto popolare

Biden è in testa in due dei quattro stati ancora da assegnare, e nel complesso è in vantaggio di oltre 4,4 milioni di schede nel voto popolare, con più voti ancora da contare in Stati solidamente democratici come la California. Trump deve ancora “concedere” la vittoria, il che rompe con una tradizione elettorale americana di lunga data, e finora ha bloccato milioni di dollari di finanziamenti per il comitato per la transizione di Biden, ostacolando anche la capacità del ‘presidente eletto’ di incontrare funzionari delle agenzie di intelligence e di altri dipartimenti.

È improbabile che tali sforzi influenzino il posizionamento del mercato per una presidenza Biden, ha affermato Lamar Villere, portfolio manager di Villere & Co. “Non credo che la concessione di Trump abbia alcun impatto su ciò che il mercato pensa che accadrà”, ha spiegato Villere, aggiungendo che “non c’è nulla che qualcuno possa dire” per impedire a Biden di assumere la presidenza a gennaio.

Brad McMillan, chief investment officer presso Commonwealth Financial Network, ha affermato che gli investitori sono meno preoccupati per la capacità di Trump di bloccare i risultati delle elezioni che per la possibilità che gli elettori della Georgia cedano il controllo del Senato ai Democratici di Biden il 5 gennaio. “La storia di fondo all’inizio di novembre era che tutti hanno tirato un sospiro di sollievo per il fatto che il mondo non stesse finendo”, ha detto McMillan. “La storia per il resto del mese sarà incentrata probabilmente sul modo in cui gli investitori ricominceranno a preoccuparsi”.

Fonte: Reuters