SEC vuole un giro di vite per il “far west” delle criptovalute

(WSC) NEW YORK – Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler, martedì ha assicurato ai legislatori del Congresso USA che il massimo organo di controllo di Wall Street sta facendo gli straordinari per creare una serie di regole per sorvegliare i volatili mercati delle criptovalute, bilanciando gli interessi delle società americane del settore.

Gensler ha detto allla commissione bancaria del Senato che lui e la sua squadra stanno cercando di proteggere gli investitori attraverso una migliore regolamentazione delle migliaia di nuove monete digitali, così come la supervisione dei mercati più familiari di bitcoin ed ether.

Il capo della SEC ha notato l’enormità del compito, dicendo alla senatrice Catherine Cortez Masto che la SEC potrebbe usare “molte più persone” per valutare i 6.000 nuovi “progetti” digitali e determinare se tutti si qualificano come titoli, secondo la legge degli Stati Uniti.