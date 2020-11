Outlook azionario: con Biden alla Casa Bianca, borse bene ovunque ma non in Europa

(WSC) LONDRA – Gli investitori di tutto il mondo hanno preso la notizia della vittoria di Joe Biden nel miglior modo possibile quindi lunedì, fin dai primi scambi, gli indicatore del paniere di azioni globali è andato verso l’alto.

Ma mentre gli investitori europei dovrebbero essere felici di vedere salire gli indici, su base relativa rischiano di scivolare ulteriormente dietro le rispettive borse a livello regionale/globale.

Wall Street infatti si trova in una posizione ideale, con un’alta probabilità di stimoli fiscali e monetari in arrivo, una maggiore attenzione alla questione delle infrastrutture e un ridotto rischio di pesanti aumenti delle tasse e preoccupazioni antitrust.

Questo partendo dalla premessa che Biden sarà in grado di spendere (nel senso di spesa pubblica) un po’ di più di Trump anche se sarà frenato su vari punti dai vincoli posti da un Congresso diviso, con la Camera ai democratici e il Senato forse ai repubblicani.

Nel frattempo, le borse asiatiche riceveranno una spinta in sù da un approccio meno conflittuale sul fronte del commercio – in una “guerra” incentrata sulla loro area di influenza – così come da un’economia cinese in rapida ripresa e da una migliore gestione della pandemia di coronavirus.

Ma mentre il mercato azionario europeo può beneficiare al margine sia sul fronte delle imposte commerciali che delle tasse corporate, dovranno ancora far fronte all’incertezza di una risposta al coronavirus che rischia di pesare parecchio sulla ripresa economica.