Borse: troppe puntate short, analisti temono capitombolo post-Covid del 70%

Le Borse mondiali potrebbe attraversare una profonda fase di correzione post-pandemica dal momento che i vecchi annosi problemi non sono stati risolti e potrebbero riemergere in un contesto ancora più pericoloso. A dirlo sono un professore e il Chief Investment Officer di Morgan Creek Capital Management. Secondo loro il comportamento irrazionale degli investitori fa presagire un crollo in vista per il mercato azionario.

I trader meno tolleranti al rischio con un orizzonte a lungo termine potrebbero trovarsi in una situazione più difficile del previsto, poiché i problemi che presentavano già le Borse non hanno fatto altro che amplificarsi negli ultimi tempi. Non basterà la scoperta di un vaccino per debellare il coronavirus e risollevare le sorti dell’economia.

Trader esuberanti e irrazionali: qualcuno rischia di farsi male

Inoltre l’intervento massiccio della Fed a sostegno di mercati ed economia è servito solo a offrire una scialuppa di salvataggio a breve termine. Il prezzo da pagare è stato un rigonfiamento ulteriore della bolla degli asset finanziari più rischiosi come i titoli azionari.

In un’analisi dettagliata accompagnato da un grafico (vedi sotto), il professore di Finanza dell’Università dello Utah Matthew Ringgenberg sostiene che l’incremento del numero di posizioni short nel mercato azionario dovrebbe fare riflettere gli investitori. È un chiaro segnale che per le Borse saranno guai in futuro.

Il CIO di Morgan Crek Capital Management Mark Yusko è altrettanto scettico sulle prospettive al rialzo delle Borse sul lungo termine. Secondo lui potrebbero subire un calo di anche il 70%, colpite da un’esuberanza irrazionale dei trader. I livelli di debito molto elevati minacciano di distruggere il castello di carta a Wall Street.