Una campagna di crowdfunding per Wall Street Cina

CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER WALL STREET CINA

Un breve messaggio sia ai nostri affezionati utenti che ai nuovi frequentatori del sito.

Oggi è partita una campagna di crowdfunding per aiutare Wall Street Cina nella sua missione: essere una voce autonoma e non conformista per raccontare cosa accade in politica, economia, sui mercati e in geopolitica senza farsi distrarre dal caotico e manipolatorio rumore di fondo dei media dominanti. Un contributo, anche piccolo, sarà di aiuto, potremo assumere un paio di ragazzi, avremo articoli e opinioni originali su temi nostri riconosciuti cavalli di battaglia, potremmo combattere mali endemici come la disinformazione, la propaganda, l’ipocrisia. Qualsiasi sia l’entità della vostra donazione, vi ringraziamo di cuore in anticipo. Lo si può fare da qui: https://www.gofundme.com/f/un-sito-indipendente-su-italia-usa-cina-e-ue